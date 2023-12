calciomercato Roma, colpo da 20 milioni: contatti avviati

Calciomercato Roma, i giallorossi avviano i contatti per il trasferimento del calciatore seguito anche da Napoli e Juve: colpo da 20 milioni

Si complica, e non poco il percorso in campionato della Roma di Mourinho, che si trova ora alla settima posizione della classifica di Serie A. La situazione però potrebbe peggiorare ancora, in quanto se l’Atalanta dovesse riuscire ad ottenere i tre punti in casa contro la Salernitana anche la Dea scavalcherebbe i giallorossi, che si troverebbero così in ottava posizione.

La classifica è cortissima, ed è certamente presto per azzardare ipotesi o fare calcoli, ma una cosa è certa, serve un netto cambio di marcia se si vuole davvero arrivare tra le prime quattro posizioni e riuscire ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Sono molti i fattori da cui però può dipendere il piazzamento finale, ed uno è certamente quello legato agli infortuni, già tanti, troppi, in questa prima parte di stagione. Il secondo fattore resta il mercato, dal quale Tiago Pinto non si è mai veramente preso una pausa, continuando a seguire diversi profili, uno in particolare sembra essere ancora più vicino a poter vestire la maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, Pinto accelera per beffare Napoli e Juventus

Siamo ormai vicini alla prima metà della stagione, e per la Roma ci sono più dubbi che certezze. La Serie A forse mai come quest’anno sembra essere più equilibrata che mai, basti pensare che appena una settimana fa, prima del pareggio contro la Fiorentina, gli uomini di Mourinho avevano la possibilità di mettere nel mirino il Milan alla terza posizione, per poi scivolare al settimo posto appena sette giorni dopo.

Sono molte le sorprese in positivo di questo campionato, ed una di queste è senza dubbio Albert Gudmundsson, esterno islandese del Genoa classe 1997. Gudmundsson ha segnato ben sei gol, più di un terzo delle sedici complessive del Grifone, dimostrandosi un calciatore molto duttile, veloce e con un certo fiuto per il gol.

La Roma lo tiene d’occhio ormai da diverso tempo, così come Napoli e Juventus, ma secondo quanto riportato da Calciomercato.com in questi giorni ci sarebbero stati dei contatti ufficiali tra i giallorossi e l’entourage del giocatore per programmare un possibile trasferimento per la prossima stagione. Questo affare però dipende da diversi fattori, in primis la qualificazione alla prossima Champions League, mentre il Genoa ha già chiarito che intende cedere il ragazzo solo a giugno, con un prezzo fissato a 20 milioni, ma che rischia di salire nel caso in cui partisse un’asta tra le varie pretendenti.