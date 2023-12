Calciomercato Roma, Mourinho semina indizi: cessione choc

Il messaggio indiretto lanciato da José Mourinho non può passare sotto silenzio. La sua cessione a gennaio non è più utopistica. Lo scenario.

Serviva una prova maiuscola alla Roma di José Mourinho per strappare punti al Dall’Ara. Ed invece i giallorossi, pur avendo occasioni importanti per riacciuffare l’inerzia dell’incontro, si sono dovuti arrendere ai felsinei. Nel secondo tempo, però, a destare a scalpore è stata anche e soprattutto un altro episodio.

Inserito nel secondo tempo per provare a dare verve a centrocampo, Renato Sanches è stato sostituito al 63′. La sua partita è dunque durata poco meno di 18 minuti di gioco. Una vera e propria bocciatura da parte di Mou del centrocampista lusitano. Nel post partita, lo Special One si è scusato con il calciatore, ricordando come sia difficile anche per un allenatore prendere decisioni di questo tipo. Tuttavia, non è escluso che questa scelta possa aprire scenari a sorpresa per le prossime finestre di calciomercato.

Calciomercato Roma, Renato Sanches non ingrana: l’addio prende quota

Protagonista di un inizio di stagione molto complicato, monopolizzato da infortuni e spezzoni di gara poco incoraggianti, Renato Sanches non sta fornendo quell’apporto in termini qualitativi e di personalità che ci si aspettava.

Oltre alle noie di carattere fisico, è probabile che i problemi del portoghese siano soprattutto di tipo psicologico. Non è un caso che Mourinho abbia posto l’accento soprattutto sulle cicatrici emotive che sembrano irretire il calciatore. Preso dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni, le chances di una permanenza in giallorosso di Renato Sanches, stando così le cose, sono fortemente in discussione. L’ipotesi legata ad una possibile separazione non è affatto da scartare. Servirà un 2024 giocato ad altri livelli per provare a rimescolare le carte in tavola. Per adesso, l’esperienza dell’ex Benfica all’ombra della Capitale si sta rivelando un vero e proprio flop. A fare il punto sulla sua situazione è stata l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.