Clausola ribaltata, ha detto basta: non è più un sogno per la Roma

Dalla Germania trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro. Smentito l’inserimento di una clausola rescissoria nel suo contratto.

Uno dei problemi palesati con maggiore evidenza dalla Roma in questo primo scorcio di stagione è legato chiaramente ai numerosi infortuni che si sono abbattuti sul pacchetto arretrato giallorosso. Non è un caso che Tiago Pinto abbia già cominciato a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni tampone già nel mercato invernale.

A tal proposito, la Premier League potrebbe rappresentare un altro importante banco di prova per i capitolini. Nel campionato britannico, infatti, militano alcuni calciatori scontenti del loro attuale minutaggio. Sarr e Chalobah, ad esempio, ma non solo. I fari della Roma sono infatti puntati anche in Ligue 1, con Solet che in effetti non è mai uscito dai radar giallorossi. Inoltre, attenzione all’evolvere della situazione legata a Piero Hincapié, un profilo che dalle parti di Trigoria conoscono molto bene avendolo seguito per diverso tempo.

Calciomercato Roma, nessuna clausola nel contratto di Hincapié

Il difensore ecuadoriano classe ‘2002 milita al Bayer Leverkusen, club al quale si è legato da un contratto in scadenza nel 2027. Scontento del ruolo ritagliato per lui da Xabi Alonso, l’ex Talleres ha cominciato a guardarsi intorno per capire l’eventuale fattibilità di un addio a gennaio.

A fare il punto della situazione sull’argomento ci ha pensato Sky.de. Secondo quanto evidenziato, all’epoca dell’ultimo rinnovo non è stata inserita alcuna clausola rescissoria dal valore di 70 milioni di euro, come trapelato nei giorni scorsi. Tuttavia, ci sarebbero delle opzioni d’uscita per il difensore, sulle quali il Bayer detiene assoluto controllo. Ad ogni modo, le “Aspirine” hanno già detto no all’ipotesi di una sua cessione a gennaio. La situazione è comunque da monitorare con attenzione. In questo primo scorcio di stagione, Hincapié ha collezionato soltanto 15 presenze per un totale di 789 minuti complessivi. Un bottino giudicato troppo magro per il calciatore, che rivendica maggiore spazio. Seguito con interesse da alcuni club di Premier League, quello di Hincapié è un profilo che in teoria potrebbe ritornare in auge anche in ottica Roma. Seguiranno aggiornamenti.