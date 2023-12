Dal Napoli alla Roma: scippo alla Lazio gratis

Dal Napoli alla Roma, Pinto prova ad anticipare i rivali della Lazio e di piazzare il colpaccio a zero: la situazione

Si complica, e non poco il percorso in campionato della Roma di Mourinho, che si trova ora alla settima posizione della classifica di Serie A. La situazione però potrebbe peggiorare ancora, in quanto se l’Atalanta dovesse riuscire ad ottenere i tre punti in casa contro la Salernitana anche la Dea scavalcherebbe i giallorossi, che si troverebbero così in ottava posizione.

Non bisogna allarmarsi più del dovuto però, in quanto la classifica è decisamente corta, e incastrando un paio di vittorie consecutive i giallorossi potrebbero rilanciarsi. Il calendario non aiuta la squadra di Mourinho, che nelle prossime settimane dovrà scendere in campo contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, intervallate dalla partita contro la Cremonese di Coppa Italia.

Il mercato potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per la società, che potrebbe pensare di provare un colpo che possa rilanciare le ambizioni della squadra. Uno degli obbiettivi di Tiago Pinto potrebbe essere più vicino che mai, dopo una rottura con la società che ormai appare difficile da ricucire.

Il mercato non è ancora cominciato, eppure Tiago Pinto non ha mai smesso di sondare le possibili occasioni per portare giocatori di qualità nella capitale Nonostante le limitate risorse economiche il gm portoghese è riuscito a portare a Roma nomi del calibro di Mourinho, Dybala e Lukaku, riuscendo a lavorare molto bene nel mercato dei parametri zero.

Calciomercato Roma, Pinto studia il colpaccio a zero

Proprio a zero potrebbe arrivare uno dei prossimi colpi giallorossi, secondo quanto riporta il giornalista Marco Giordano il rinnovo tra Zielinski ed il Napoli pare essere in una situazione di stallo, e mancherebbe ancora l’accordo con il procuratore, nonostante ci siano stati incontri tra le parti negli ultimi giorni.

Il suo contratto scade appunto a fine stagione, ed il calciatore potrebbe trovare un accordo con un altro club già a gennaio, per poi trasferirsi gratis a giugno. Un’opzione non gradita alla società partenopea, che ha provato, e continua a provare, a trattenere il calciatore, ma a quanto pare senza successo.

Sul polacco c’è da tempo l’interesse della Roma, che ha continuato ad osservare la situazione in attesa del momento giusto per provare l’affondo. Potrebbe esserci un derby di mercato con la Lazio, dopo che i biancocelesti avevano provato ad ingaggiarlo già in estate, anche se non si è trovato un accordo sulla cifra per il trasferimento.