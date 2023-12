Il Feyenoord se l’è cercata: profezia social e invasione giallorossa

Diciamo che il Feyenoord se l’è cercata: la profezia al contrario della squadra olandese. E adesso c’è un’invasione dei giallorossi

“Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”. Potrebbe essere tranquillamente la canzone che i social media manager di Roma e Feyenoord potrebbero utilizzare qualora volessero fare un video per commentare l’ennesimo confronto tra le due formazioni che, nel primo pomeriggio di oggi, sono state pescate per affrontarsi nello spareggio di Europa League in programma il prossimo mese di febbraio. Incredibile come il destino di queste due squadre sia legato in maniera così importante.

Di certo c’è una cosa: gli olandesi, anche per via della statistica, mai avrebbero pensato di dover fare in questa stagione altri due viaggi nella Capitale. Eppure è così, visto che anche in Champions League sono stati sorteggiati nel girone della Lazio. Insomma, un altro viaggio da queste parti e col senno di poi, forse, non avrebbero nemmeno pubblicato quel video lo scorso giugno dove prendevano in giro la Roma dopo la finale di Budapest decisa da un pessimo arbitraggio di Taylor che ancora brucia in maniera clamorosa da queste parti.

Roma-Feyenoord, non ne beccano una

Sì, in un video che gli olandesi hanno pubblicato su Tik Tok, gli stessi prendono in giro la Roma mandando prima le immagini di Mou che si scaglia contro Slot dopo il ritorno dei quarti di finale di Europa League e poi di Totti alla cerimonia del sorteggio di Champions che pesca il Feyenoord. Basta così? No, perché poi viene anche mostrato lo Special One che piange dopo la finale contro il Siviglia.

Dybala, allora, aveva risposto mostrando 4 pere, i gol che i giallorossi hanno fatto appunto contro gli olandesi, che mai si aspettavano di dover tornare in quell’inferno dell’Olimpico. Perché senza dubbio così sarà tra un paio di mesi. Non serviva, ovviamente: ma ecco un altro motivo per cercare di fargli di nuovo male, calcisticamente parlando, ovviamente. E nel frattempo i tifosi giallorossi, sotto quel post, stanno commentando