Il sorteggio inizia con una batosta: UFFICIALE la rottura del crociato

La diagnosi non lascia spazio a repliche. Arrivata anche la conferma ufficiale: è rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Mancano ormai poche ore all’inizio dei sorteggi degli ottavi di finali di Champions League e dei play off di Europa League. Dopo la fine delle fase a gironi, tutto è pronto per conoscere gli accoppiamenti dei turni ad eliminazione diretta delle più importanti manifestazioni continentali. Le sorprese, però, sono già cominciate.

A poche ore dall’inizio delle operazioni in quel di Nyon, il Real Madrid è costretto a far fronte ad un’importante tegola. Uscito al 35′ del primo tempo della sfida contro il Villarreal dopo una torsione innaturale del ginocchio, David Alaba è stato sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una tegola clamorosa per Ancelotti, che già è costretto a fare i conti con le lunghe assenze di Thibaut Courtois ed Eder Militao. Ciò che filtrava dal campo è stato dunque confermato anche dai risultati dalla diagnosi ufficiale. Dopo aver cominciato a prestare i primi soccorsi all’ex difensore del Bayern Monaco, infatti, lo staff sanitario delle Merengues è apparso subito visibilmente preoccupato.

Real Madrid, UFFICIALE: rottura del legamento crociato per Alaba

Inutile ribadire come per Alaba la stagione sia praticamente finita. Stando così le cose, non è escluso che il Real Madrid sfrutti la sessione invernale di calciomercato per aggiungere un centrale d’esperienza ad un reparto falcidiato da numerosi infortuni.

La diagnosi ufficializzata dal Real Madrid non lascia spazio a dubbi: “Dopo gli accertamenti effettuati al nostro calciatore David Alaba, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore verrà operato nei prossimi giorni”.

Chiamato a rispondere sull’argomento nelle interviste post partita, Ancelotti si è prima detto dispiaciuto per il nuovo grave infortunio e poi non ha chiuso alla possibilità di un intervento sul mercato. Ecco quanto annunciato dal tecnico del Real Madrid: “Sono molto triste. Non mi era mai capitato fino a questo punto della carriera di perdere tre calciatori, nell’arco di quattro mesi, per infortuni al crociato”.