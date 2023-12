Salta Roma-Napoli, la lesione è ufficiale così come da nota del club. E non è il solo a rischio per la sfida di sabato sera in programma all’Olimpico

Un dicembre di fuoco per la Roma. Perché dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna, l’anno solare i giallorossi lo chiuderanno prima con la sfida al Napoli di Mazzarri all’Olimpico sabato sera, e poi con la visita alla Juventus allo Stadium prima del 2024. Insomma, c’è poco da stare sereni per Mou dopo, soprattutto, la prestazione di ieri al Dall’Ara contro la squadra di Thiago Motta.

Lo Special One, almeno per sabato sera, recupererà Lukaku, mentre sarà difficile vedere Dybala (impossibile, diremo) che, forse, ci potrebbe provare per la sfida alla sua ex squadra. E buone notizie non ne ha nemmeno Walter Mazzarri, allenatore azzurro che ha preso il posto di Garcia, che quasi sicuramente non potrà contare sulle prestazioni di Elmas. Il suo infortunio, così come da nota della società di De Laurentiis, è ufficiale.

Elmas, c’è la lesione: problemi anche per Anguissa

“Elmas si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato le terapie” si legge sul sito del Napoli. Quindi il macedone non ci sarà sabato sera prima di Natale all’Olimpico. Mentre ci sono dei dubbi anche per un altro elemento azzurro, che non potrebbe essere a disposizione.

“Lavoro personalizzato in palestra per Anguissa che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro” scrivono ancora i campani. Ecco, il quadro è questo al momento. E ovviamente almeno per quanto riguarda Anguissa il Napoli cercherà di fare di tutto per rimetterlo a disposizione del proprio allenatore. Sicuramente in Coppa Italia, domani contro il Frosinone non giocheranno.