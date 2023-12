Sorteggio Europa League, già svelata l’avversaria della Roma: i bookmaker indicano qual è la rivale più probabile tra le sette possibili.

Il conto alla rovescia sta per terminare. La Roma a partire dalle ore 13:00 – con diretta tv su Sky Sport e in streaming su Dazn, Now, Sky Go e gratuitamente anche sul sito della UEFA – conoscerà la sua rivale per i sedicesimi di finale di Europa League. Un appuntamento che in verità la Roma avrebbe volentieri evitato.

Terminando al primo posto il girone non insormontabile con Slavia Praga, Servette e Sheriff Tiraspol, la Roma avrebbe infatti ottenuto direttamente l’accesso agli ottavi di finale. E invece come l’anno scorso sarà necessario passare dai sedicesimi, andando a sfidare gli “squali” – come ribattezzati da Mourinho – ovvero le squadre retrocesse dalla Champions League.

A partire dalla prossima stagione con la rivoluzione nel format delle coppe europee non ci saranno più collegamenti tra Champions League, Europa League e Conference League. La Roma spera di partecipare subito alla nuova edizione della Champions, e per farlo conviene anche tenere aperta la porta dell’Europa League dopo la delusione della finale persa lo scorso anno col Siviglia.

Sorteggio Europa League, l’avversaria più facile da pescare secondo i bookmaker

L’allenatore José Mourinho dopo i due precedenti infuocati degli ultimi anni farebbe probabilmente volentieri a meno di un altro scontro con il Feyenoord, assetato di vendetta.

Il Galatasaray dei tanti ex “italiani” (Icardi, Mertens e Sergio Oliveira) è la big da scongiurare anche perché sempre temibilissima quando gioca in casa. Stesso discorso per il Benfica di Joao Mario e Di Maria. Lo Shakhtar Donetsk di Sudakov, il centrocampista che piace tanto alla Juventus, è in crescita esponenziale e potrebbe essere rivale fastidioso.

Braga e Young Boys sarebbero ostacoli sulla carta più semplici da superare, e poi c’è il Lens che secondo i bookmaker è la squadra più probabile da pescare nel sorteggio. Nei sedicesimi di finale di Europa League non sono ancora possibili i derby tra squadre dello stesso campionato, e visto che tra le teste di serie ci sono ben tre squadre francesi, i giallorossi hanno maggiori percentuali di pescare proprio il Lens.

Ecco le quote dei bookmaker in merito nel mercato avversaria Roma nei sedicesimi di finale di Europa League: Lens 4.50, Benfica 6.00, Braga 6.00, Shaktar Donetsk 7.00, Young Boys 7.00, Galatasaray 7.00, Feyenoord 7.00.