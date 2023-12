Addio immediato Roma, non solo Renato Sanches: niente ‘riscatto’

Calciomercato Roma, addio dopo meno di un anno: fin qui ha deluso le aspettative, a gennaio può già salutare Mourinho e la Capitale.

Come da tempo noto, molti aspetti andranno prossimamente approfonditi in casa Roma, alla luce delle plurime esigenze e difficoltà palesate dalla squadra già in queste prime battute stagionali, contraddistinte da un andamento non sempre costante e, soprattutto, dall’evidenziazione di limiti rispetto ai quali Tiago Pinto e colleghi non potranno fingere ignoranza o voluta miopia.

In tale ottica, dunque, si leggano i tanti aggiornamenti di mercato che, anche in casa Roma, caratterizzeranno questo spezzone finale del mese di dicembre e, ancora, il mese di gennaio nella sua interezza. L’obiettivo resta quello di apportare modifiche in difesa, dove le condizioni di Smalling sono un preoccupante tabù dal mese di settembre e stanno costringendo agli straordinari un elemento sempre esaltato da Mourinho quale Gianluca Mancini, unitamente ad un Llorente e un Ndicka trovatisi immersi sin dal primo momento in una retrovia rimasta priva del suo migliore elemento.

In tale direzione, quindi, pare andare il calciomercato invernale, durante il quale ai piani alti di Trigoria cercheranno di apportare modifiche soprattutto in questa regione di campo.

Calciomercato Roma, Guerrero può partire già a gennaio: tante difficoltà in Primavera

L’attenzione veemente e concreta per le retrovie giallorosse non deve però far passare in secondo piano tanti altri scenari, relativi alle entrate ma anche a possibili addii. La partita di Bologna, ad esempio, si è distinta anche per il chiaro segnale dato da Mourinho al fin troppo timoroso Renato Sanches, uscito dal campo dopo meno di venti minuti e attualmente in una situazione ben lungi dal lasciare intravedere la possibilità di riscatto.

Cosa sarà del suo futuro e di quello di tanti altri elementi attualmente in una posizione vacillante in casa Roma non è certamente noto in modo evidente. Stando a quanto si legge su Estadio Deportivo, ad addii abbastanza preventivabili, bisogna però aggiungere anche lo scenario di una possibile uscita dopo meno di un anno tra le fila giallorosse. Ci riferiamo a Julen Jon Guerrero, figlio della legenda dell’Athletic Bilbao, approdato dal Real Madrid in quel di Trigoria la scorsa estate.

Con la Primavera di Federico Guidi il figlio d’arte ha brillato meno di quanto ci si aspettasse, rallentando un percorso che, almeno nei piani iniziali, pareva doverlo portare ad una crescita che lo consegnasse poi gradualmente a Mourinho per la gestione in prima squadra. Le scarse presenze tra le fila giovanili sono però chiara testimonianza delle attuali difficoltà del calciatore, per il quale non è da escludersi un richiamo a Madrid già a gennaio, al fine di trovare una dimensione a lui maggiormente confacentesi, come la Prima o la Seconda Federazione spagnola.

Su Guerrero la Roma vanta un’opzione di acquisto che, stando così le cose, difficilmente eserciterà.