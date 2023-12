Addio Roma, 30 milioni in Serie A: scippo nerazzurro

Calciomercato Roma, 30 milioni e scippo nerazzurro in Serie A: l’alternativa è troppo costosa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le questioni di interesse in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte da una certa attenzione nei confronti delle numerose vicissitudini di campo che stanno attualmente generando una preoccupante attesa rispetto ai plurimi impegni in campionato che attendono Lukaku e colleghi. Questi ultimi, dopo la sconfitta contro il Bologna, affronteranno in circa due settimane Napoli, Juventus e Atalanta, prima che il girone di ritorno collochi nuovamente il Milan sulla strada della compagine di Mourinho.

Un vero e proprio tour de force che, oltre ad assumere un peso molto importante ai fini di una classifica corta e attualmente collocante la Roma fuori dalla zona europea, guiderà verso l’apertura ufficiale del calciomercato invernale, durante il quale sono a dir poco graditi eventuali interventi da parte di Tiago Pinto e colleghi. Le esternazioni di Mourinho nel recente passato, oltre che toccare tematiche calde come il rinnovo, non hanno in alcun modo ignorato quanto riguardasse la campagna acquisti di gennaio, per la quale si attende un profilo soprattutto tra le fila difensive.

Calciomercato Roma, l’Atalanta punta Dragusin: 20 milioni sul piatto

La partenza di diverse settimane per la Coppa d’Africa di Ndicka, unitamente al giallo sulle condizioni di Smalling, hanno lasciato intendere come la priorità riguardi proprio l’apporto di nuovi elementi che possano corroborare quantità e qualità del terzetto attualmente a disposizione di Mourinho. I nomi emersi sono stati numerosi e, tra i vari, figura da qualche tempo anche quello di Radu Dragusin, pilastro e rivelazione del Genoa di Gilardino.

Il classe 2002 ha fin qui palesato grandi qualità e margini di miglioramento, attirando non casualmente anche la nobile attenzione del Tottenham. Come riporta la redazione di Gianluca Di Marzio, però, sulle sue tracce si starebbe muovendo anche l’Atalanta, intenzionata a concretizzare un importante colpo in difesa. Il Genoa, stando a quanto si legge, valuta il giocatore 30 milioni di euro, mentre a Bergamo paiono attualmente intenzionati a sborsare una cifra massimale di 20 milioni.

L’alternativa dei bergamaschi resta Sutalo dell’Ajax, per il quale sarebbero stati proposti 15 milioni di euro: troppo pochi a detta degli olandesi per un elemento da poco arrivato in biancorosso. Da capire, dunque, le evoluzioni sul futuro di Dragusin e l’impatto che queste potrebbero avere anche in casa Roma.