Calciomercato Roma, asta in Serie A: risposta già arrivata

Calciomercato Roma, scatta l’asta in Serie A per il giocatore della Premier League: la risposta è già arrivata

Sono tanti i nomi che sono circolati come possibili innesti giallorossi nel mercato di gennaio. Soprattutto in difesa qualcuno dovrebbe arrivare: è in quel reparto la priorità giallorossa vista la situazione non semplice che si è venuta a creare. Da Smalling infortunato, a Ndicka che sarà impegnato in Coppa d’Africa e per chiudere con Kumbulla che, ormai, è sulla via del recupero. Ma ha bisogno ancora di un poco di tempo per tornare in forma.

Da Sarr a Chalobah del Chelsea, passando per Solet del Salisburgo e finendo, in questo caso, ad un altro elemento che prima della sua partenza verso la Premier League era stato accostato alla Roma: parliamo di Kiwior, difensore ex Spezia adesso all’Arsenal, che nel nord di Londra sta giocando poco. Su di lui i giallorossi si sono mossi da un poco di tempo e, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it , adesso anche un altro club italiano ci starebbe pensando: parliamo del Milan.

Calciomercato Roma, l’Arsenal ha risposto per Kiwior

Quello dei rossoneri possiamo definirlo come un ultimo inserimento, visto che prima avevano sondato il terreno, sempre rimanendo in Italia, anche Napoli e Lazio. Mentre Brentford in Premier e Nizza in Francia sarebbero le altre squadre interessate al giocatore. Insomma, tutti nella testa hanno questo colpo, anche se una risposta da parte dei Gunners sarebbe già arrivata. E non è di quelle positive.

Arteta infatti non sembra essere proprio così convinto di lasciarlo partire. E questo ovviamente blocca il tutto nonostante lo stesso Kiwior avrebbe aperto ad un possibile ritorno in Italia.