Calciomercato Roma, i due acquisti della “Special Revolution”

Calciomercato Roma, con la permanenza di Mourinho pronta una rivoluzione della squadra e degli obbiettivi di mercato

È tempo di reinventare per José Mourinho, per cercare di far tornare la calma all’interno dello spogliatoio e nell’ambiente giallorosso. La sconfitta di Bologna ridimensiona le aspettative dei tifosi intorno alla squadra, e ancora una volta sullo Special One, ritenuto da molti uno dei principali colpevoli della scarsa continuità di risultati.

Nonostante questo la grande maggioranza dei tifosi è dalla sua parte e chiede a gran voce che gli venga rinnovato il contratto, che ricordiamolo scade alla fine di questa stagione. Non ci sono certezze riguardo una sua permanenza, tuttavia anche la Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso, si è espressa a riguardo, dichiarandosi dalla parte dello Special One “fino alla morte”.

A sorpresa nel post partita di Bologna anche lo stesso Mourinho è uscito allo scoperto, ammettendo pubblicamente la voglia di restare nella capitale anche il prossimo anno, anche accettando di cambiare la sua politica sul mercato, dove Tiago Pinto continua a lavorare incessantemente per provare a migliorare la rosa, con due nomi in particolare tenuti sotto stretta sorveglianza dall’ex manager del Benfica.

Non siamo ancora in periodo di calciomercato, eppure Pinto continua a lavorare senza sosta per farsi trovare pronto per le migliori occasioni che il mercato ha da offrire. Non sarà facile, soprattutto viste le limitate risorse economiche a sua disposizione, tuttavia il gm giallorosso ha già dimostrato di saper lavorare egregiamente anche senza grosse somme da investire.

Calciomercato Roma, si torna su Solet e Marcos Leonardo

Per sua stessa ammissione ci sono tantissimi nomi sul suo taccuino, alcuni fattibili altri meno, ma su tutti continuano a spiccare, secondo il ‘Corriere dello Sport’, quelli di Solet e Marcos Leonardo. Questi due profili si sposerebbero benissimo con la filosofia esposta da Mourinho nel post Bologna, ovvero due calciatori giovani e sui quali poter costruire per il futuro, ma che possono anche essere ceduti a cifre esorbitanti in caso dovessero esplodere definitivamente nella capitale.

La qualificazione in Champions però risulterà decisiva, in quanto senza quell’entrata sarebbe davvero difficile per la società provare a fare investimenti importanti e allo stesso tempo provare a trattenere Romelu Lukaku, che ricordiamo ha una clausola di circa 40 milioni di euro dal Chelsea per un trasferimento a titolo definitivo.