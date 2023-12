Calciomercato Roma, Mourinho ha detto sì: addio a gennaio

Calciomercato Roma, a sorpresa arriva il sì di José Mourinho, e le strade con la Roma possono separarsi: sarà addio a gennaio

Si complica e non poco il cammino in campionato della Roma di Mourinho, che dopo i risultati dell’ultimo week end di Serie A scivola addirittura prima in settima posizione e poi in ottava, grazie alla vittoria nel posticipo dell’Atalanta sulla Salernitana.

L’accesso in Champions dunque diventa difficilissimo, e pensare che poco più di una settimana fa i giallorossi avrebbero potuto mettere nel mirino il Milan, portandosi a soli tre punti di distanza in caso di vittoria contro la Viola.Per come è arrivato il pareggio contro la Fiorentina rappresenta quasi una vittoria per gli uomini di Mourinho, che sono riusciti a resistere prima in dieci e poi in nove uomini, riuscendo a fermare la squadra di Italiano.

I recenti risultati hanno di nuovo messo in dubbio la presenza dello Special One sulla panchina romanista il prossimo anno, nonostante il tecnico si sia esposto dichiarando di voler rimanere nella capitale, anche a costo di cambiare il progetto tecnico, provando ad ingaggiare calciatori giovani per fare mercato invece di giocatori affermati come Lukaku e Dybala, tuttavia per rendere questo possibile si dovrà per forza cominciare a cedere, e Pinto potrebbe decidere di farlo già a gennaio.

Calciomercato Roma, Mourinho accetta l’addio a gennaio: ma a una condizione

La Roma dunque mette a rischio ancora una volta il possibile accesso in Champions dopo esser riuscita a rimontare la classifica e a portarsi addirittura a ridosso del terzo posto. Siamo appena a metà stagione, eppure i tifosi hanno già vissuto un’altalena di emozioni che li ha portati ad avere poca sicurezza nella rosa attuale.

Tiago Pinto ha continuato a tenere sotto controllo il mercato, in attesa di un colpo che possa rilanciare le sorti della stagione romanista, tuttavia le limitate risorse economiche a sua disposizione rendono tutto più complicato. Il gm portoghese molto probabilmente dovrà vendere prima di acquistare, e ci sarebbero diversi nomi pronti per lasciare la capitale.

Secondo quanto riporta il portale Sozcu.com uno di questi potrebbe essere proprio Leonardo Spinazzola, da tempo nel mirino del Galatasaray, con Mourinho che sarebbe pronto ad accettare la cessione dell’esterno ex Juventus nel caso in cui venga sostituito da Pinto. La richiesta d’ingaggio del calciatore potrebbe essere l’unico ostacolo in questa trattativa, ma il Galatasaray si sta già tutelando seguendo altri profili come quello di Angelino.