Calciomercato Roma, plusvalenza totale a gennaio: Pinto ha detto sì

A caccia di occasioni difensive nel calciomercato di gennaio, la Roma proverà anche a racimolare qualche milione dalle cessioni

Agevolata anche dalle assenze di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, la disfatta della Roma in casa del Bologna ha dato nuovamente la stura alle riflessioni sulla bontà e sulla profondità della rosa giallorossa. Diversi, troppi elementi sono incappati nell’ennesima serata storta e a gennaio non è escluso che possa esserci qualche partenza eccellente.

Timido ed evanescente sulla fascia sinistra, Leonardo Spinazzola ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e la dirigenza giallorossa è attualmente più propensa a prendere in considerazione cessioni il prossimo inverno, piuttosto che intraprendere dialoghi per il rinnovo contrattuale. L’esterno ex Atalanta e Juventus non è, tuttavia, l’unico calciatore finito nella lista delle possibili uscite.

Calciomercato Roma, Aouar sul mercato

Giunto a Roma a parametro zero con i galloni di potenziale titolare nel centrocampo a tre, Houssem Aouar ha sin qui deluso le aspettative di José Mourinho e dei tifosi. Tra infortuni, contro lo Sheriff Tiraspol nuova lesione muscolare, e prestazioni ai limiti dell’impalpabile, il nazionale algerino in caso di partenza a gennaio potrebbe portare una plusvalenza totale nel bilancio romanista, che dovrà ancora una volta fare i conti con i paletti del settlement agreement con l’UEFA.

Con qualche estimatore in Spagna e in Inghilterra, l’ex Lione ha mercato soprattutto in Arabia. Qualora dovessero arrivare offerte ufficiali in doppia cifra per il 25enne, la il direttore Tiago Pinto sarebbe pronta a sedersi attorno ad un tavolo per trattare una cessione immediata, dopo appena sei mesi.

La quasi scontata partenza per la Coppa d’Africa di Aouar non rappresenterebbe un ostacolo per i club arabi, visto che la Saudi Pro League osserverà un periodo di pausa dal 31 dicembre al 14 febbraio. L’eventuale cessione del franco-algerino oltre a portare in dote alle casse giallorosse un discreto gruzzoletto, libererebbe spazi importanti nella composizione della lista Uefa, vincolata ancora una volta agli accordi del fair play finanziario.