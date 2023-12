Frattura e operazione ufficiale: salta la sfida dell’ex che dopo lo stop è dovuto andare sotto i ferri. Ecco la situazione. Salta la sfida alla Roma

Un ex che con molta probabilità alla sfida contro la Roma, in programma nei primi giorni di febbraio – il 4, per essere precisi – non ci dovrebbe essere. Usiamo il condizionale perché, prima dell’operazione, si parlava di uno stop che poteva essere di 3-4 settimane. Ma adesso le cose potrebbero decisamente cambiare e magari i tempi potrebbero allungarsi.

Eldor Shomurodov, ex Roma adesso al Cagliari, dopo l’infortunio della scorsa settimana si è infatti operato, come lui stesso ha fatto sapere attraverso una stories apparsa sul proprio profilo Instagram. L’uzbeko, ceduto in estate alla squadra allenata da Ranieri, ha rimediato la frattura del secondo metatarso del piede destro. Un infortunio che lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche in maniera importante. Ovviamente inizierà quasi sicuramente già da domani il periodo di recupero e spera lui di essere disponibile molto presto. Anche se c’è da dire che, il campo, anche quest’anno lo sta vedendo poco.

Frattura per Shomurodov, è già stato operato

Shomurodov anche con la Roma ha giocato poco e pure con lo Spezia dove, lo scorso anno, è retrocesso dopo la spareggio contro il Verona. I giallorossi lo avevano preso due stagioni fa per regalare a Mou un attaccante in grado di segnare con una certa regolarità e i numeri che era riuscito a fare con il Genoa facevano sperare appunto in questo. Niente di così sbagliato, purtroppo, visto che il giocatore non è quasi mai riuscito ad essere decisivo.

E da qui il continuo rientrare e ad andare via. E anche adesso in Sardegna non stava riuscendo prima di questo stop ad esprimersi nel migliore dei modi. Da parte nostra un auguri a lui di pronta guarigione.