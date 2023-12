Il presidente ritira la squadra, gara annullata: campionato nel caos

Gara ufficialmente annullata, la squadra esce dal terreno di gioco dopo la decisione arbitrale: coinvolto anche il Presidente, ecco cosa è successo.

Scene folli e assurde quelle cui si è assistito nel corso della serata odierna, a poche settimane di distanza da altri episodi infelici che avevano già provocato discussioni, polemiche e conseguenze disciplinari non trascurabili. Come noto, l’attuale parentesi calcistica si sta distinguendo per il verificarsi di una massiccia serie di eventi spesso in grado di far discutere, coinvolgendo scelte arbitrali e posizioni di allenatori e addetti ai lavori, sovente intervenuti nel prendere posizione rispetto ad alcuni eventi non sempre chiarissimi.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, coinvolta non poche volte in situazioni generate da dubbi relativi al modus operandi di alcuni fischietti e alle consequenziali denunce di José Mourinho, oggetto di grande attenzione soprattutto dopo la conferenza stampa pre e post Sassuolo-Roma, cui ha fatto seguito una vera e propria indagine, conclusasi con un esito felice per i giallorossi dopo i dialoghi con la Giustizia Sportiva. Lo stesso atteggiamento del tecnico, come noto, è stato molto più pacato e calmo dopo la sconfitta di Bologna.

Gara annullata, la squadra si ritira: il Presidente scende in campo dopo la scelta arbitrale

In generale, va però sottolineato un modo di esprimersi e polemizzare sempre civile e sportivo in casa Roma e nel mondo calcistico del nostro Paese, ben lungi da atteggiamenti tristi e da condannare aspramente come quelli cui si è assistito in Turchia nel corso di questi giorni. Come si ricorderà, infatti, vi era stata la scorsa settimana un’autentica aggressione ad un arbitro alla fine di Ankaragucu-Rizespor.

La decisione era stata quella di sospendere il campionato, la cui ripresa è stata fissata a quest’oggi, martedì 19 dicembre. Nemmeno il tempo di riprendere, però, che in Turchia si è assistito all’ennesima scena surreale. In occasione di Istanbulspor-Trabzonspor, infatti, il presidente del club di casa è sceso in campo e ha chiesto alla propria squadra di ritirarsi dal terreno di gioco. Questo, in seguito ad una decisione arbitrale che non lo vedeva d’accordo: qualche minuto dopo è arrivata la decisione ufficiale e definitiva circa l’annullamento della gara.