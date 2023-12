Napoli, tripla assenza UFFICIALE in vista della Roma

In vista della sfida con la Roma di José Mourinho, il Napoli di Mazzarri inizia a tremare, a causa di una serie di assenti di lusso

Il Napoli di mister Mazzari si affaccia alla sfida programmata per sabato 23 dicembre allo stadio Olimpico con una serie di assenti di peso, che potrebbero modificare nel profondo l’approccio tattico degli azzurri.

In particolare tre assenti preoccupano il mister toscano, che si ritrova con alcuni dei suoi titolari più fidati e importanti fuori dai giochi. La conferma arriva sullo stesso sito ufficiale del club partenopeo, sul quale sono stati comunicati i convocati per la sfida di stasera in Coppa Italia contro il Frosinone, tra i quali, non compaiono tre pedine cruciali per i campani.

I tre pensieri per Mazzarri

I tre calciatori che non affronteranno lo scontro cruciale con la Roma di José Mourinho, sono Anguissa, Zielinski ed Elmas. Insomma… Un centrocampo decimato, che costringerà il tecnico ex Inter, ad affrontare sia la sfida con i giallorossi, che quella di oggi contro il Frosinone, ripiegando su alternative potenzialmente non ideali. Difatti, l’attuale modulo utilizzato da Mazzarri e colleghi corrisponde al 4-3-3, il che presuppone che vi siano quantomeno tre centrocampisti di livello a coprire il centro del campo. Attualmente, al contrario, il Napoli è costretto o a cambiare modulo o a reclutare qualche giovane talento, a cui mettere sulle spalle una responsabilità non trascurabile, soprattutto considerata la delicatezza dell’evento. E’ vero, Dybala è ancora fuori causa infortunio, ma la Roma, anche considerato il rientro di Lukaku, rimane una formazione pericolosa, che potrebbe beneficiare non poco delle pesanti assenze dei partenopei.

L’importanza della sfida, è testimoniata in maniera emblematica dalla classifica, che mostra come il Napoli, in caso di sconfitta, si ritroverebbe sotto la Roma, che attualmente è a due punti di distanza dai campioni d’Italia in carica. Dunque, seppur forti della presenza di un ritrovato Osimhen, gli azzurri dovranno improvvisare un nuovo assetto tecnico-tattico, che permetta alle stelle davanti di ricevere palle e, alla difesa, di non ritrovarsi affacciati ai giallorossi senza filtri in mezzo al campo. Tanto in fase di copertura, quanto in quella offensiva, i tra calciatori fermi ai box rappresentano il cuore pulsante della squadra, in particolare nel caso di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, garantisce un apporto squisitamente tecnico, che fatichiamo a riscontrare nei possibili sostituti. Lo stesso Cajuste, che certamente verrà richiamato per compensare le assenze, seppur in crescita, non possiede ancora l’esperienza e l’intelligenza calcistica del centrocampista in maglia numero 20. Oggi, nella sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, perlomeno Mazzarri avrà la possibilità di collaudare le alternative disponibili, così da sbarcare nella capitale con le idee più chiare su come gestire questa complessa emergenza.