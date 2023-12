Roma e Inter ci riprovano: scambio di prestiti a gennaio

Notizia esplosiva per il calciomercato di Inter e Roma, le due squadre stanno pensando ad uno scambio a gennaio

Il 17 gennaio del 2020, Giuseppe Marotta fece saltare lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, dopo che i due giocatori avevano già sostenuto le visite mediche per i futuri club. Un dietrofront improvviso che colse di sorpresa l’allora dirigenza giallorossa, nell’ultima stagione dell’era James Pallotta.

A distanza di quasi quattro anni, tramite alcuni intermediari Inter e Roma potrebbero tornare a trattare per uno scambio, coinvolgendo tuttavia un altro esterno giallorosso. Un’operazione che andrebbe a colmare le lacune di entrambe le rose e di cui vi parleremo in maniera dettagliata nelle prossime righe.

Calciomercato Roma, scambio con l’Inter per Celik

Prima in classifica con quattro punti di vantaggio sulla Juventus, la squadra nerazzurra dovrà fare a meno per diversi mesi di Juan Guillermo Cuadrado, costretto all’operazione chirurgica per risolvere i problemi al tendine d’Achille sinistro. Una tegola pesante che comporterà un intervento sul mercato di gennaio per regalare a Simone Inzaghi un’alternativa credibile a Denzel Dumfries.

Detto che le priorità di Ausilio e Marotta sono altre (Tajon Buchanan è il nome che piace di più), secondo il sito ‘sporteverywhere.it’ nei giorni scorsi alcuni intermediari hanno prospettato l’ipotesi di uno scambio di prestiti tra Zeki Celik e Yann Aurel Bisseck. Un’idea che, ad oggi, è rimasta tale, anche in virtù delle ottime prestazioni regalate dal difensore tedesco quando chiamato in causa da Simone Inzaghi. Autore di un’ottima prova nella vittoria contro la Lazio, il 23enne è anche al centro di una disputa tra federazioni, con Samuel Eto’o che sta provando a convincere il calciatore ad accettare la corte del Camerun.

Ad oggi, le possibilità di successo della federazione africana sembrano al quanto ridotte, ma l’eventuale convocazione per la Coppa d’Africa di Bisseck rappresenterebbe un problema sia per l’Inter, sia per gli eventuali acquirenti.