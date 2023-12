Roma, infortunio e nuovo sponsor: doppio annuncio UFFICIALE

Roma, infortunio e nuovo sponsor: un pomeriggio di annunci ufficiali per le giallorosse. Che domani sera scendono in campo contro il Psg

Il suo 2023 purtroppo è finito. Quando manca solamente una partita alla fine dell’anno solare. E domani sera, quando la Roma affronterà il Psg in Champions League, non ci sarà. Appuntamento al 7 gennaio, quando la squadra di Spugna giocherà la Supercoppa contro la Juventus a Cremona.

Emilie Haavi per un fastidio muscolare accusato alla fine della gara contro il Como in campionato, ha chiuso in anticipo il suo anno. Un enorme problema per il tecnico giallorosso che però domani sera ha deciso di mandare in campo le sue ragazze con il 3-5-2. Con due punte di peso lì davanti, con Viens che affiancherà Giacinti per cercare di scardinare quello che a sensazione sarà il muro eretto dalle francesi che devono per forza fare punti per cercare di rimanere in corsa per il passaggio del turno. Insomma, una Roma diversa rispetto a quella che di solito siamo abituati a vedere, ma non per questo meno competitiva.

Roma, infortunio per Haavi e nuovo sponsor UFFICIALI

Allora ecco la probabile che domani sera (inizio alle 18:45 in diretta su Dazn) dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ceasar tra i pali, le tre dietro saranno Bartoli, Linari e Minami. Di Guglielmo da un lato e Aigbogun dall’altro, in mezzo Giugliano, Kumagai e stavolta Greggi dovrebbe essere favorita su Feiersinger. Davanti già detto: Giacinti-Viens.

Una Roma alla ricerca di quella che sarebbe la seconda vittoria in questo raggruppamento difficile contro una squadra che ha inflitto quella che fino al momento è stata l’unica sconfitta in stagione delle giallorosse. Sarebbe, inoltre, una vittoria che permetterebbe di mettere in discesa il girone, e che permetterebbe soprattutto di guardare con ottimismo poi alla sfida contro il Bayern Monaco (sempre in casa) e all’ultimo turno contro l’Ajax. Lì, i giochi, potrebbero essere fatti.

Intanto è ufficiale il nuovo sponsor delle giallorosse: sarà IBSA a comparire sulla maglia delle campionesse d’Italia da qui al termine della stagione. Le parti comunque sono già a lavoro per prolungare il contratto che è in scadenza il prossimo 30 giugno.