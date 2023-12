Agenti già in città: addio Roma

Agenti già in città, la trattativa ormai sembra essere proprio nella fase di chiusura. In questo modo è addio alla Roma

Alla ricerca di un difensore nella prossima finestra di mercato – e di tempo ce n’è poco, servirebbe subito, all’inizio delle operazioni – la Roma ha pensato secondo le informazioni che sono arrivate in queste settimane anche a Malanga Sarr, elemento del Chelsea in uscita, che sarebbe potuto arrivare anche in prestito con diritto di riscatto. Che poi è la formula che Pinto cerca.

Ma dalla Turchia non arrivano buone notizie per i giallorossi, perché secondo quanto scritto dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, gli agenti del calciatore sarebbero già in città per chiudere l’affare con una delle squadre di Istanbul. Non viene specificato per quale, però poco importa e poco cambia arrivati a questo punto. Il fatto è che Sarr in questo momento si è un poco allontanato dalla Roma.

Addio Sarr, va in Turchia

Il difensore come sappiamo non giocherà più nel Chelsea nella seconda parte di stagione. Anche perché praticamente nella prima parte non lo ha mai fatto e Pochettino ormai lo ha messo alla porta, tra i molteplici esuberi della sua squadra. Insomma, un Sarr che sarebbe potuto essere un obiettivo reale della Roma, ma questa accelerazione improvvisa mette Tiago Pinto con le spalle al muro.

Magari sempre dal Chelsea potrebbe arrivare Chalobah, l’altro elemento accostato ai giallorossi in queste ultime settimane, o magari si potrebbe puntare Solet del Salisburgo. In ogni caso un colpo ci potrebbe essere, ne ha bisogno Mou per cercare una qualificazione alla prossima Champions League che è di fondamentale importanza per le casse giallorosse.