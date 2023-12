Calciomercato Roma, addio Lukaku: 60 milioni

Calciomercato Roma, le sirene arabe suonano forti per Romelu Lukaku: il centravanti che sabato tornerà dalla squalifica avrebbe un’offerta davvero irrinunciabile

Mentre il popolo giallorosso si concentra sul futuro di Mourinho, in casa Roma anche la situazione di Lukaku in casa Roma è da monitorare. Sappiamo che il Chelsea, che alla fine si è deciso per il prestito, ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore: 42 milioni di euro, chi vuole prenderlo in maniera definitiva ha un solo modo, sborsare questa somma.

E la Roma ha un solo modo, semmai, di pensare a questo: qualificarsi in qualche modo alla prossima Champions League, magari sperando anche nel quinto posto che potrebbe essere riservato ad una squadra italiana in via del ranking. Centrare la qualificazione il prossimo anno significa, intanto, partecipare alla prima Champions con il nuovo formato. Due partite in più assicurate con introiti che potrebbero essere ancora più alti. Insomma, tutto passa da lì.

Calciomercato Roma, l’Arabia all’assalto di Lukaku

Quindi in caso di accesso tra le prime quattro (al momento) sarebbe certo un Lukaku ancora in giallorosso? No, non è proprio così a quanto pare, visto che la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di quello che potrebbe essere un assalto della Saudi Pro League, il campionato arabo, che ha aperto per la prossima stagione a 10 stranieri in rosa per ogni squadra. Un secondo tentativo di convincere il belga con un ingaggio monstre: si parla di non meno di 30milioni di euro all’anno per lui da parte dell’Al-Hilal.

E Lukaku a quanto pare potrebbe essere tentato, visto che dopo l’Europeo che giocherà con la sua Nazionale avrà 31 anni. Un’età che calcisticamente parlando lo deve costringere a guardare al futuro, anche fuori dal calcio. E qui 60milioni per un biennale – che potrebbero essere pure di più – potrebbero convincerlo. Vedremo quello che succederà, ma la situazione al momento è questa.