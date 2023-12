Calciomercato Roma, cambio portiere a gennaio e ritorno clamoroso

Calciomercato Roma, a gennaio si cambia tra i pali. E c’è la possibilità anche di rivedere un clamoroso ritorno. Ecco la situazione

Porte girevoli. Con un ennesimo ribaltone che ci potrebbe essere dentro la Roma già a gennaio. Sì, perché secondo quanto riportato da Leggo la sensazione è che Mourinho, anche in vista della prossima stagione, potrebbe decidere di cambiare il portiere titolare. Un ulteriore segnale di quello che ormai sembra un addio certo. Rui Patricio, alla fine di questa annata, andrà via.

Sì, proprio così: dal mese prossimo Svilar potrebbe diventare il titolare della Roma, si legge. Anche per capire se si può fare affidamento sul giovane portiere che fino al momento è stato impiegato solamente in Europa, facendo comunque discretamente bene. Da quelle che poi saranno le sue prestazioni, il club potrebbe decidere se andare a prendere un titolare oppure un secondo. E anche in questo caso le strategie sembrano essere ben definite.

Calciomercato Roma, ecco la situazione

Se Svilar dovesse fallire allora ecco che le quotazioni di Di Gregorio, portiere del Monza, uno dei migliori in questo avvio di stagione, sarebbero in salita. Il portiere ha molti estimatori in Italia, ma magari cercando di anticipare i tempi, pure a primavera – si capirà da subito se Svilar può essere il futuro – si potrebbe tentare il colpaccio. Dalle parti di Trigoria, comunque, è ovviamente aggiungeremmo noi, sperano che le cose possano andare decisamente in maniera diversa.

Questo vorrebbe dire che Svilar avrebbe dato le giuste garanzie e che si potrebbe andare a prendere un dodicesimo di esperienza: in questo caso il nome potrebbe essere quello di Skorupski. Insomma, la idee in casa giallorossa pure in questa situazione sembrano essere abbastanza chiare.