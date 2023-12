Calciomercato Roma, ribaltone Milan: Pinto spalle al muro

Calciomercato Roma, le mosse dei giallorossi per puntellare il reparto difensivo si intrecciano in maniera importante con i piani del Milan. La situazione.

Dopo aver steccato la gara del Dall’Ara contro il Bologna, la Roma ospita il Napoli di Walter Mazzarri con l’obiettivo di riprendere la marcia in campionato. In piena lotta per un posto in Champions League, i giallorossi si stanno comunque guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti sul mercato.

Tra tutti i reparti sotto la lente di ingrandimento dei capitolini, impossibile non prendere in considerazione i possibili risvolti per il pacchetto arretrato. L’assenza prolungata di Smalling e la partenza ormai imminente di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa, obbligano ad accelerare per mettere a segno almeno un colpo in difesa. Sotto questo punto di vista, non sono pochi i profili monitorati con attenzione dalla Roma. Il canale con la Premier League, ad esempio, potrebbe prendere quota da un momento all’altro. In tempi e in modi diversi, infatti, sono stati accostati ai capitolini profili come Sarr e Chalobah, per il quale ci potrebbe essere un’apertura importante da parte del Chelsea. Ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Lenglet

Nel ventaglio di nomi valutato dalla Roma sono finiti anche Kelly e Lenglet. E proprio per il centrale francese in forza all’Aston Villa ma di proprietà del Barcellona si potrebbero creare i presupposti per un vero e proprio duello di mercato.

Finito sul dossier della Roma, quello del centrale francese classe ’95 è un profilo che fa gola anche al Milan. Ma c’è di più. Dopo aver scandagliato il terreno per sopperire all’emergenza infortuni, i rossoneri avrebbero individuato in Lenglet proprio l’obiettivo sul quale far convergere le loro attenzioni. Centrale di piede mancino, bravo a far iniziare l’azione dal basso e con buone qualità da un punto di vista fisico, Lenglet fa gola anche a diversi club di Premier. Il Milan, però, è pronto a far saltare il banco. Secondo quanto evidenziato da Daniele Longo, infatti, per il Diavolo l’opzione Lenglet rappresenterebbe una delle opzioni più calde. A tal fine, sarebbero già stati intavolati dei dialoghi con l’entourage del calciatore e il Barcellona per provare a trovare la quadra definitiva. Staremo a vedere cosa succederà.