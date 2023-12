Calciomercato Roma, sfida a Milan e Inter per il nuovo difensore

Tiago Pinto è attualmente occupato nella disperata ricerca di un difensore centrale da fornire a Mou durante il mercato di gennaio, ma la concorrenza di Inter e Milan potrebbe complicare il panorama

La qualità del futuro della Roma nel corso della stagione in corso, passerà inevitabilmente per il mercato di gennaio, durante il quale Pinto e colleghi saranno costretti a concludere un affare concreto per rafforzare le retrovie giallorosse.

L’emergenza difensiva non accenna a calmierarsi in zona Trigoria e la perpetua assenza di Chris Smalling, insieme al complicato rientro di Kumbulla, rendono semplicemente necessario un innesto.

Le opzioni di Pinto

Sono numerosi i calciatori in maglia giallorossa che potrebbero prendere il volo per nuove destinazioni, così da smuovere le casse della società e permettere movimenti di mercato utili. Da Karsdorp a Celik, passando per Spinazzola, fino allo stesso Smalling, le ipotesi di trasferimento sono tante e variegate. Ciò che rimane certo, a prescindere da chi partirà, è l’urgenza di un nuovo difensore centrale. Il trio N’Dicka, Mancini, Llorente resiste strenuamente, ma lo stesso Mancini sta affrontando un burrascoso recupero da una pubalgia, con cui convive in campo. Se si considera poi, il percorso di crescita che N’Dicka sta ancora affrontando, in cui prestazioni solide si alternano a spiacevoli episodi di inesperienza, ecco che l’unica reale sicurezza della linea difensiva giallorossa rimane Diego Llorente.

Nonostante il difensore originario di Madrid stia confermando, partita dopo partita, una forma smagliante e un innegabile talento, la Roma non può certamente fare affidamento su un solo uomo realmente preposto a ricoprire quella zona di campo. E’ vero, Brian Cristante e Edoardo Bove hanno le capacità per abbassarsi e mettere una toppa, ma significherebbe snaturare brutalmente due calciatori. Osservato il panorama piuttosto desolante, Pinto si è recato a Milano negli scorsi giorni, per tastare il terreno di alcuni possibili tesserati giallorossi. Per ora Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal, rimane il nome cerchiato in rosso nel taccuino del ds giallorosso, ma molti dei nomi sentiti nelle ultime settimane, potrebbero ancora risalire nella gerarchia. In particolare, l’affare Kiwior potrebbe complicarsi dai paletti posti dall’Arsenal, che parrebbe non essere disposto a concedere l’opzione prestito, ovvero quella avallata dai giallorossi. In quest’ottica, secondo quanto riportato da Laroma24.it, tornano di moda i vari Chalobah, Sarr, Solet e Theate e fanno il loro ritorno in auge Soyuncu, Lenglet e Djalo. Quest’ultimo, tuttavia, sembrerebbe sempre più vicino all’Inter di Simone Inzaghi e Lenglet, al Milan di mister Pioli.