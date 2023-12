Il sogno Roma termina qui: ribaltone Tottenham

Calciomercato Roma, il Tottenham è pronto a far saltare il banco. Gli Spurs sono in pole position nella corsa al calciatore: il quadro completo.

La stagione è ormai entrata nel vivo. Sono tanti gli impegni in rapida successione che stanno definendo con maggiore chiarezza gli obiettivi delle big di Serie A. Ne sa qualcosa la Roma, che vuole lasciarsi alle spalle lo scivolone di Bologna per non perdere terreno dal treno Champions. La variabile calciomercato non può e non deve essere trascurata.

Sotto questo punto di vista, non sono poche le tracce che l’area mercato giallorossa sta seguendo per rimpolpare l’organico. Il focus, per forza di cose, è inevitabilmente rivolto alla linea arretrata. Con il recupero di Smalling ormai un rebus tutto da sciogliere e Ndicka che sarà impegnato in Coppa d’Africa, almeno un innesto in difesa è scontato. Anche questo spiega il motivo per il quale nelle ultime ore è tornato in auge il profilo di Leonardo Bonucci. L’opzione legata all’ex capitano della Juventus rappresenterebbe una soluzione low cost. Comporterebbe un esborso sicuramente più elevato, invece, l’eventuale acquisto di Radu Dragusin, per il quale la Roma ha effettuato sondaggi esplorativi ma non ha mai affondato il colpo.

Calciomercato Roma, Tottenham in vantaggio nella corsa a Dragusin

Protagonista di una prima parte di stagione da urlo in forza al Genoa, Dragusin è finito al centro di numerose indiscrezioni di mercato. Accostato anche all’Atalanta, il centrale rumeno fa gola soprattutto ai club di Premier League. Proprio in quest’orizzonte si inseriscono le ultime indiscrezioni di calciomercato.it.

Secondo quanto evidenziato, infatti, il Genoa a gennaio non avrebbe intenzione di lasciar partire il proprio gioiello. Dinanzi ad offerte nell’ordine dei trenta milioni di euro, però, i rossoblu potrebbero anche cominciare a vacillare. Ad essere in pole position nella corsa al calciatore, almeno in questo momento, è il Tottenham. Alla ricerca di un difensore fisico con il quale puntellare la difesa, gli Spurs hanno accumulato vantaggio rispetto alla concorrenza. Per adesso, però, il club inglese non ha ancora presentato un’offerta concreta. A fare la differenza, però, è la volontà del calciatore, che non ha mai nascosto il desiderio di approdare un giorno in Premier League. Si tratta dunque di una partita ancora tutta da giocare e potenzialmente ricca di colpi di scena. Si attendono sviluppi importanti sotto questo punto di vista.