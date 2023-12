La Roma esulta: Dybala recupera per il big match

La città eterna attende con ansia il recupero di Paulo Dybala, che, dalle ultime informazioni trapelate da Trigoria, potrebbe rientrare in tempo per una sfida cruciale

L’importanza di Paulo Dybala nella Roma di José Mourinho è ormai un fatto appurato e, il suo rientro, è divenuto una priorità assoluta per l’intero popolo giallorosso.

Forte dell’affetto dei tifosi e della fiducia del proprio allenatore, la Joya sembrerebbe recuperare a grandi passi dal fastidio al flessore della coscia destra e, un rientro inaspettato, potrebbe ricaricare le batterie offensive dei giallorossi in concomitanza di un appuntamento delicato per la rincorsa alla zona Champions.

La Joya ci crede

Il giocatore in maglia giallorossa numero 21 si inizia a toccare la gamba, guarda ripetutamente la panchina e lo stadio Olimpico inizia a tremare, ricordando le svariate volte in cui la medesima scena si è verificata davanti ai propri occhi: Paulo Dybala chiama il cambio. Questa la scena che si è verificata contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano poco più di una settimana fa e, da allora, i tifosi della Roma non possono far altro che attendere nuovi aggiornamenti sulle condizioni della Joya. Gli esiti dei primi esami, hanno restituito ben poca speranza ai sostenitori capitolini, con previsioni di rientro a inizio gennaio 2024. Insomma, tutto sembrava presagire all’assenza di Paulo in tre sfide fondamentali per la stagione della Roma: il Bologna (17 dicembre), il Napoli (23 dicembre) e la Juventus (30 dicembre). Il primo di questi appuntamenti, con il Bologna di Thiago Motta, è già stato affrontato senza il fuoriclasse argentino, fallendo tragicamente; il secondo, contro il Napoli di Mazzarri, vedrà ancora i giallorossi senza la Joya a disposizione, ma il terzo, a Torino con la Juventus, potrebbe sorprendentemente significare il rientro di Dybala, proprio contro il suo storico club, da cui si è distaccato, poco meno di un anno e mezzo fa, per sbarcare nella città eterna.

Secondo il Corriere dello Sport, parrebbe che la Joya sia intenzionato persino a sedersi in panchina in occasione della sfida contro il Napoli. Dybala starebbe effettuando un lavoro ad intensità impressionanti, per tentare di giovare al proprio club il prima possibile. Difatti, l’assenza dell’ex Palermo ha rappresentato un vero e proprio tema per Mourinho e colleghi, che senza la Joya in campo, vedevano appassirsi rapidamente la manovra offensiva giallorossa. Se si considera poi, il ritorno dalla squalifica di Big Rom, ecco che la Roma potrebbe giungere nella fredda Torino, scaldata dal calore dei suoi diamanti più preziosi, in grado di trasformare radicalmente il volto tecnico-tattico della formazione. Non è semplicemente la sfida con il Bologna ad aver manifestato la necessità della coppia Lukaku-Dybala, ma, in realtà, ogni partita affrontata in assenza di Dybala. Emblematica in tal senso, la trasformazione avvenuta alla sfida con la Fiorentina, che, dopo l’uscita dal campo di Dybala, ha visto diminuire drasticamente le occasioni sponda romanista.