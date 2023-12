Rinnovo Mourinho, non si può andare oltre: scadenza fissata

Rinnovo Mourinho, il portoghese non aspetterà in eterno la Roma: la deadline è stata fissata dal tecnico. Ecco fin quando ci sarà speranza

Mourinho dopo la sconfitta contro il Bologna lo ha detto chiaramente: vuole restare alla Roma, magari anche con un progetto tecnico diverso. Non solo giocatori avanti con l’età che non hanno nulla da dare, ma anche giovani, di belle speranze, che insieme ad un gruppo solido possono portare a delle soddisfazioni. La palla, quindi, è in mano ai Friedkin.

Che però non hanno deciso, e come si presume saranno i risultati a farlo. Se la Roma riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League allora sì che non ci sarebbero problemi per il rinnovo. Ma Mourinho aspetterà? Perché sappiamo bene che non è che entro febbraio si può sapere come andrà a finire. Eppure è quella la data ultima per dare una certezza a Mou, almeno stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Rinnovo Mourinho, tutto entro febbraio

“Il futuro della Roma si deciderà nel giro di un paio di mesi. In un modo o in un altro. Perché a prescindere dalla volontà di restare nella capitale anche nelle prossime stagioni, è stato lo stesso Mourinho a indicare una deadline: entro febbraio lo Special One vuole sapere se resterà l’allenatore della Roma. E attenzione, perché alla finestra non c’è soltanto la ricca Arabia”.

Questo si legge sul quotidiano, che svela quindi la data ultima per trovare un accordo. Ieri i Friedkin non c’erano alla festa di Natale della squadra, magari sarebbe stato un momento anche per un incontro, per capire le sensazioni ovviamente e non per parlare del futuro, questo lo si deve fare nelle sedi opportune. Ma c’era solo Mou, che ha parlato alla squadra e agli sponsor presenti, ringraziandoli e invitandoli anche “a fare di più”, scherzosamente. Clima disteso, all’apparenza. Ma il tempo stringe.