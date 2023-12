Roma-Napoli, di VAR in peggio: la designazione è UFFICIALE

Designata la squadra arbitrale per Roma-Napoli, Mourinho esulta da una parte e teme dall’altra. Ecco abritro e VAR del derby del sole

Uscite da pochi minuti le designazioni arbitrali della 17esima giornata di Serie A e, di conseguenza, lo Special One ha scoperto il possibile avversario dialettico nella partita tra Napoli e Roma, programmata per le 20:45 di sabato 23 dicembre.

In questo caso, l’arbitro scelto per il lavoro in campo, non è mai divenuto protagonista di particolari polemiche con Mou, ma, al VAR, ecco un direttore di gara probabilmente meno simpatico al tecnico portoghese.

I precedenti con Mou di arbitro e VAR

Sarà Andrea Colombo a interpretare la delicata sfida tra Roma e Napoli. Il fischietto, della sezione di Como, ha già arbitrato in tre precedenti occasioni la Roma, ma nessun episodio ha generato polemiche degne di nota. Al contrario, lo stesso Special One, in occasione di un rigore decisivo trasformato da Paulo Dybala in Torino-Roma (0-1), spese parole di elogio nei confronti del direttore di gara lombardo: “Giovane con criteri giusti da un lato e dall’altro. Mi è piaciuto tanto”. Chissà che la sfida con il Napoli confermerà tali impresisoni.

L’unico neo, almeno dal punto di vista di José Mourinho, potrebbe essere l’addetto al VAR, che risponde al nome di Massimiliano Irrati. Difatti, Irrati e Mourinho, si sono già incontrati e, curiosamente, proprio in un Roma-Napoli perso dai giallorossi. Secondo Mou, in quell’occasione, ci furono diversi punti controversi dell’arbitraggio, ma, al termine del match, ci tenne a specificare che la sconfitta non fosse del tutto colpa del direttore di gara: “Non voglio parlare male dell’arbitro, Irrati è un uomo serio ed equilibrato, l’ho apprezzato anche in altre partite. Delle cose non mi sono piaciute e gliel’ho detto serenamente a fine partita, ma non voglio criticarlo perché è sempre un uomo con cui si può parlare con tranquillità”.