Tiago Pinto vara l’operazione bis: contatto per il prestito

L’imminente ripresa del calciomercato obbliga Pinto a cercare calciatori che possano risollevare la stagione: pronta l’operazione bis

Siamo quasi certamente nel periodo più difficile della stagione romanista. Il pareggio contro la Fiorentina in casa, ma soprattutto la sconfitta con il Bologna in trasferta hanno fatto perdere parecchie posizioni alla squadra di Mourinho, che al momento è scesa addirittura in ottava posizione.

Contro la Viola il punto conquistato in nove uomini potrebbe essere una nota positiva, se non fosse che la sconfitta contro i rossoblu rischia di compromettere il percorso in Serie A per quanto riguarda la conquista del quarto posto.Servirà qualcosa in più sia dalla società che dai calciatori, e soprattutto dall’allenatore, che dovrà dimostrarsi ancora una volta all’altezza di ricompattare la squadra per farla tornare nelle posizioni che le competono.

Pinto non sta con le mani in mano, ed ha già sondato diversi giocatori che potrebbero arrivare anche nel mercato di gennaio, per uno in particolare secondo le ultime indiscrezioni la Roma avrebbe anche avviato i primi contatti, cercando di battere sul tempo le altre pretendenti.

Calciomercato Roma, altro affare col Chelsea: contatti avviati

Difficile credere che qualcuno potesse aspettarsi che la Roma potesse avere così tante difficoltà in campionato. L’arrivo di Lukaku in estate sembrava poter far pendere l’ago della bilancia in favore dei giallorossi per quanto riguarda l’arrivo tra le prime quattro posizioni valide per la Champions League, ma finora così non è stato.

La squadra di Mourinho paga il difficile avvio di campionato, e adesso deve fare i conti con una situazione davvero complicata. Questo pone l’obbligo alla società di intervenire sul mercato per cercare di rafforzare la rosa e centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione, per questo motivo pare che Pinto abbia cominciato già a muoversi per alcuni dei suoi obbiettivi.

Uno dei principali nomi sul taccuino dell’ex Benfica è quello di Trevoh Chalobah, giovane difensore del Chelsea, messo nel mirino anche dal Bayern Monaco di Tuchel. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbero stati i primi contatti tra la società capitolina e la dirigenza dei Blues, per capire se ci siano gli estremi per chiudere l’operazione già a gennaio in prestito, come già successo per Romelu Lukaku in estate. Il Chelsea viste le enormi spese sostenute potrebbe preferire la soluzione a titolo definitivo, ma non è da escludere che i giallorossi provino a trattare un eventuale riscatto.