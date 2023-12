Accordo rossonero già trovato, 10 milioni alla Roma

Calciomercato Roma, accordo rossonero e incasso immediato di 10 milioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni e aspetti continueranno a generare nobili attenzioni in casa Roma nel prossimo futuro, destinato ad essere contraddistinto da non poche ingerenze anche dalle situazioni legate al calcio giocato. Come noto, gli uomini di Mourinho sono attesi da un ciclo di impegni a dir poco importante e delicato, contro alcune delle compagini più temibili della Serie A, al termine del quale sarà possibile comprendere qualcosa in più sullo stato di forma e di consapevolezza di Lukaku e colleghi.

Questo a partire già da dopodomani, quando sul terreno dell’Olimpico scenderà il Napoli di Mazzarri, vantante due punti di vantaggio sulla Roma e conscio di dover provare a centrare quantomeno un piazzamento in Champions dopo non aver saputo, fin qui, confermare quella pole position occupata e difesa per quasi tutto il campionato lo scorso anno. Le prossime settimane, come da tempo noto, risulteranno però importantissime anche sul fronte del calciomercato, dal quale non poche novità potrebbero derivare sul modus operandi della squadra tutta nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, 10 milioni per Vina: ha già l’accordo con il Flamengo

La priorità resta quella di provare a regalare a Mourinho almeno un volto nuovo, soprattutto tra le fila di una difesa che è apparsa fin qui manchevole di alcuni elementi e di quella profondità fondamentale per poter fronteggiare nel miglior modo possibile un percorso ancora ricco di ostacoli e impegni. L’attenzione alle entrate, comunque, non cancella quella relativa alle possibili cessioni, per le quali Tiago Pinto e colleghi dovranno essere non meno bravi nel saper fiutare e cogliere le giuste opportunità.

Da questo punto di vista, non sfugga quanto riferito dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, che ha parlato di un serio interesse del Flamengo per Matias Vina. I rossoneri del Sudamerica starebbero palesando una certa insistenza per prendere subito il terzino sinistro, passato in prestito al Sassuolo la scorsa estate.

I giallorossi chiedono 10 milioni, gli stessi inizialmente pattuiti nella formula di diritto di riscatto con i neroverdi. Vina, che piace pure al Corinthias, ha intanto già l’accordo con il club; per l’interruzione immediata del prestito presso la squadra di Dionisi è previsto un indennizzo.