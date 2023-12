Assist bianconero alla Roma: non hanno paura di perderlo gratis

Assist bianconero alla Roma, la possibilità di perdere il calciatore a gratis sembrerebbe non spaventare la società: la situazione

Il declino in campionato della Roma ha portato la squadra ad occupare l’ottava posizione della classifica. I giallorossi avevano messo nel mirino il Milan al terzo posto, o almeno questo accadeva prima della sconfitta contro il Bologna ed il pareggio casalingo contro la Fiorentina, che resta un buon punto conquistato visto l’handicap di dover giocare con due uomini in meno.

Anche in Europa la situazione non è delle migliori, visto che la squadra di José Mourinho dovrà affrontare il Feyenoord ai sedicesimi a causa della sconfitta rimediata a Praga contro lo Slavia. I giallorossi pagano ad oggi il pessimo avvio in Serie A, quando Pellegrini e compagni arrivarono addirittura a ridosso della zona retrocessione.

Tiago Pinto è obbligato a dare una scossa all’ambiente attraverso il mercato, sul quale però almeno per il momento sembrano non arrivare buone notizie, in particolare da uno degli obbiettivi principali sul taccuino del portoghese.

Niente cessione a gennaio: possibile addio a giugno a parametro zero

Tiago Pinto non ha mai smesso di continuare a sondare il mercato in cerca delle migliori occasioni low cost per cercare di migliorare la rosa già a gennaio. Il gm portoghese dovrà fare i conti ancora una volta con una situazione economica molto delicata, motivo per il quale difficilmente ci si aspettano grandi investimenti da parte della società.

La difesa resta uno dei reparti maggiormente in difficoltà almeno per quanto riguarda quello che si è visto finora. Motivo per il quale sul taccuino di Pinto figurano i nomi di tantissimi difensori, tra i quali c’è anche quello di Tosin Adarabioyo, centrale classe 1997 in forza al Fulham.

Secondo quanto riporta TeamTalk la squadra inglese vorrebbe trattenere il giocatore a gennaio, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2024. Questo potrebbe essere un assist proprio alla Roma, che potrebbe aspettare giugno per rinforzare il reparto arretrato ingaggiando un calciatore giovane senza però dover far fronte ad un grosso investimento. Nel frattempo il Fulham proverà a rinnovargli il contratto, ma la cessione appare sempre più probabile, visto l’interesse anche del Tottenham e del Monaco, che aveva provato a prenderlo già in estate.