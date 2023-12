Calciomercato Roma, addio Pellegrini: subito in Arabia

Calciomercato Roma, il futuro di Lorenzo Pellegrini resta un tema caldo in vista del mese di gennaio. La squadra giallorossa potrebbe incassare il tesoretto con l’addio.

Fin qui è stata una stagione travagliata per Lorenzo Pellegrini, numero 7 e capitano della Roma. Il centrocampista giallorosso è stato tormentato dagli infortuni e, quando disponibile in campo, ha faticato a trovare condizione fisica e qualità di gioco. Il suo rendimento è decisamente lontano da quanto fatto registrare alla prima stagione di José Mourinho in panchina, chiusa con il record di 14 reti stagionali. Quest’anno il capitano giallorosso è sceso in campo in dieci gare, con due reti all’attivo. Ed il suo futuro resta un’incognita, a partire dalla sessione di calciomercato invernale.

Anche nella sconfitta di Bologna il centrocampista e capitano della Roma non è riuscito ad incidere in campo. Prestazione anonima del numero 7, sottolineata anche da qualche fischio che è piovuto dal settore dei tifosi giallorossi. Le speranze della piazza romanista sono quelle di ritrovare il miglior Pellegrini in campo, già a partire dallo scontro diretto con il Napoli allo stadio Olimpico. Senza la qualità tecnica di Paulo Dybala, fermo per infortunio, si attendono progressi in campo da parte del capitano giallorosso. Ma il futuro del numero 7 potrebbe essere lontano da Trigoria, già a partire dalla sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita alla finestra per Pellegrini: svolta a gennaio

Mentre il centrocampista è alla ricerca dello stato di forma perfetto, le sirene dell’Arabia Saudita sono tornate a squillare per il suo futuro. Anche in vista del mese di gennaio la Saudi Pro League sembra pronta a fare spese nel calcio europeo, ed il capitano della Roma è finito nel mirino dei petroldollari.

Secondo quanto scrive oggi il ‘Corriere dello Sport’, non è escluso l’addio a gennaio di Lorenzo Pellegrini con la Roma. Il quotidiano sportivo evidenzia come gli agenti del centrocampista abbiano registrato interessi e sondaggi da parte di club arabi. Un suo addio a fine stagione resta un opzione, ma anche il divorzio a gennaio è una possibilità concreta. Tanto, se non tutto, dipenderà dalla volontà del capitano giallorosso e dall’offerta economica che può arrivare tra pochi giorni sul tavolo della Roma.