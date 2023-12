Calciomercato Roma, Lukaku come Mourinho: incontro decisivo

Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho e quello di Lukaku si intrecciano in vista della prossima stagione. Incontro decisivo per la carriera dei due protagonisti giallorossi.

La stagione di Romelu Lukaku è stata fin qui da incorniciare in casa Roma. Il centravanti belga, alla corte di José Mourinho da fine agosto, sin da subito si è caricato il peso dell’attacco giallorosso sulle sue spalle. In 19 gare il numero 90 della Roma ha già messo a segno 12 reti, togliendo le castagne dal fuoco in diverse occasioni con le sue prestazioni. L’attaccante ex Inter è in uno stato di grazia, basti pensare che lo scorso anno in nerazzurro siglò 14 reti durante tutta la stagione. Ed il futuro di Big Rom in ottica calciomercato si lega strettamente con quello del tecnico portoghese.

Questa è stata anche la stagione delle prime volte per il centravanti belga, dal primo errore dal dischetto in carriera, passando per la prima espulsione in campo. Lukaku ha scontato il suo turno di squalifica nella trasferta di Bologna, dove la sua assenza si è fatta sentire in un attacco sterile, privo anche di Dybala causa infortunio. Ora il numero 90 giallorosso è pronto a riprendersi il posto da titolare, a partire dallo scontro diretto contro il Napoli di Mazzarri. Solo due punti separano giallorossi e partenopei in classifica, con i campani a meno uno dal quarto posto occupato dal Bologna. La sfida dello stadio Olimpico rappresenta un crocevia nella corsa al piazzamento in Champions League.

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho e Lukaku passa per la Champions League

E la qualificazione alla massima competizione europea, fallita nei primi due anni a guida Mourinho, diventa una chiave decisiva in ottica calciomercato in casa Roma. Le sirene dell’Arabia Saudita sembrano tornate a squillare forte intorno a Lukaku, arrivato in prestito secco dal Chelsea la scorsa estate, così come la pista araba rimane un’opzione per il futuro dello Special One.

Lo Special One ed il centravanti, secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Messagero’, potrebbero restare alla Roma il prossimo anno in caso di qualificazione alla Champions League. Il futuro dei due protagonisti giallorossi dunque si scrive in campo, già a partire dallo scontro diretto contro il Napoli.