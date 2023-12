Calciomercato Roma, scambio con la Juve a gennaio: prezzo fissato

Calciomercato Roma, scambio clamoroso con la Juventus e prezzo fissato: può succedere già a gennaio, gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che tante questioni continuano a riguardare il mondo Roma per aspetti squisitamente legati al calcio giocato, è altrettanto giusto evidenziare come tra le fila giallorosse ci sia una certa attesa e curiosità per comprendere le evoluzioni di un calciomercato che si appresta ormai a iniziare e che avrà non poco da dire, anche tra le fila capitoline. Ai piani alti di Trigoria, infatti, si è consapevoli di dover provare a intervenire nel miglior modo e nel minor tempo possibile, consegnando a Mourinho almeno un volto nuovo che possa apportare concrete modifiche alla squadra.

Particolari riferimenti da tempo riguardano le retrovie, rimaste prive di uno Smalling le cui condizioni fisiche non sono ancora cosa nota e destinate, inoltre, a dover fare i conti anche con la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa. Questo spiega il motivo per il quale Pinto e colleghi paiono aver messo in cima alle priorità la ricerca di un profilo esperto quanto valido ed economicamente sostenibile in questa regione di campo.

Calciomercato Roma, scambio e prezzo fissato con la Juventus: coinvolto Karsdorp

Ad ogni modo, ciò non deve però far passare in secondo piano situazioni e occasioni di mercato di importanza ancor meno trascurabile. Particolare attenzione, dunque, meritano gli ultimi aggiornamenti di Calciomercatoweb.it, che riferisce di un possibile scambio tra Roma e Juventus, finalizzato ad accontentare entrambe le parti in causa. In seguito all’incrinatura dei rapporti con Karsdorp, l’olandese non ha mai più goduto di quella centralità avuta un tempo, anche sotto passate gestioni.

Ecco spiegato il motivo per il quale, dunque, l’ex Feyenoord potrebbe essere coinvolto in eventuali ipotesi di mercato. Calciomercatoweb.it, in particolare, riferisce di un possibile scambio con la Juventus coinvolgente Weah, finalizzato a garantire un valido elemento sulla fascia ad Allegri, portando eventualmente l’americano a Roma, dove non poche difficoltà si registrano sulle corsie. Da non sottovalutare, inoltre, uno scenario di solo addio all’olandese, una cui cessione sarebbe valutata dalla Roma 10 milioni di euro.