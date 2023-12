Calciomercato Roma, occasione e ritorno di fiamma: ha chiesto la cessione

Gennaio si avvicina e in maniera regolare continuano a spuntare nomi per la Roma. Ritorni di fiamma, interessi nuovi, prestiti e tante altre storie alle quali ormai ci abbiamo fatto, tutti, l’abitudine.

Di certo c’è una cosa: nel prossimo mese Pinto in qualche modo dovrà cercare di prendere un difensore che è davvero la priorità per il club giallorosso. Un elemento in grado di dare immediatamente una mano a Mourinho nelle proprio scelte. Insomma, un giocatore pronto.

Potrebbe essere Chalobah – visto che Sarr sembra essere destinato verso la Turchia – o potrebbe essere, magari, Solet del Salisburgo. O Bonucci, che gira da un poco di giorni come nome. O potrebbe essere, così come riportate da Il Tempo questa mattina, anche Soyouncu, difensore dell’Atletico Madrid arrivato in Spagna a parametro zero che era stato accostato alla Roma già in tempi non sospetti. Bene, il suo nome sarebbe tornato in maniera prepotente sul taccuino di Pinto.

Calciomercato Roma, le ultime su Soyuncu

Anche perché ci sono due cose che potrebbero decisamente fare la differenza: la prima è che i Colchoneros potrebbero aprire al prestito del giocatore visto che Simeone nel corso di questa stagione lo ha impiegato solamente sette volte e con tutti gli impegni che ci sono stati, il numero di presenze è oggettivamente poco. Il secondo, invece, è che anche l’ex Leicester starebbe spingendo per lasciare la Spagna nel corso delle prossime settimane. Insomma, l’opportunità ci sarebbe.

Ecco quindi un altro nome che viene accostato alla Roma e siamo certi che non sarà l’unico nel corso delle prossime settimane fin quando i giallorossi – e questo lo dovranno fare – non annunceranno in maniera ufficiale l’innesto. Allora in quel caso tutte le voci si chiuderanno. E sarà solamente questione di tempo capire se Pinto avrà fatto bene o male. Il campo parlerà.