Dalla Roma alla Juve: a volte ritornano

Calciomercato Roma, ritorno in Serie A e affondo Juventus: doppio nome sul taccuino per avvisare anche Tiago Pinto.

Come sovente evidenziato, la corrente parentesi stagionale presenta tutte le caratteristiche per rivelarsi quantomeno importante ai fini dell’evoluzione del prossimo percorso della Roma, attesa da un ciclo di impegni a dir poco nobili e dai quali sarà possibile comprendere lo stato di forma e salute di una squadra che, dopo l’ottima striscia di risultati utili consecutivi, si è vista fermare dal Bologna di Thiago Motta per 2-0 la scorsa domenica.

A sei giorni di distanza, poi, la squadra di Mourinho dovrà vedersela con il non meno sottovalutabile Napoli di Mazzarri, in una gara che assume il sapore di big match e di scontro diretto ai fini di un piazzamento in Champions rappresentante ad oggi obiettivo comune delle due realtà in campo. Frattanto, mentre dovrà proseguire il lavoro sui prati di Trigoria per provare ad affrontare nel migliore dei modi un vero e proprio tour de force, Tiago Pinto e colleghi sono attesi da questioni tutt’altro che di inferiore importanza.

Calciomercato Roma, doppio nome nel mirino della Juve: c’è anche Theate

Il calciomercato invernale è infatti sempre più vicino e nelle circa quattro settimane del mese di gennaio la Roma dovrà cercare di accontentare da plurimi punti di vista alcune delle esigenze di José Mourinho, restando fedele alle capacità e alle possibilità economiche della società dei Friedkin.

Non sarà certamente compito semplice ma le esternazioni recenti di Tiago Pinto e dello stesso allenatore lasciano intendere come vi sia totale e unisona consapevolezza di dover fare del proprio meglio per plasmare l’attuale compagine capitolina. I nomi accostati alla Roma per la difesa, in particolare, sono numerosi e attualmente contemplano anche lo scenario di un possibile ritorno in Serie A di Arthur Theate, ex Bologna ora in forza al Rennes.

Il ventitreenne, come riporta il giornalista Ekrem Konur, però piace molto anche alla Juventus, che starebbe monitorando la sua situazione unitamente a quella del marsigliese Leonardo Balerdi.