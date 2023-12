Friedkin e Mourinho sempre più lontani: contatto per il sostituto

José Mourinho è uscito allo scoperto sul proprio futuro, aprendo ufficialmente le porte al rinnovo con la Roma. La palla passa ai Friedkin, mentre spunta un contatto a sorpresa.

Dopo la deludente sconfitta in casa del Bologna, costata il quarto posto alla Roma, José Mourinho si è sbottonato senza limiti sul proprio futuro. Il tecnico portoghese ha aperto le porte pubblicamente al rinnovo con la squadra giallorossa, invitando la proprietà a contattarlo prima dell’attuale scadenza di giugno. La palla è quindi passata ai Friedkin sulla trattativa che porterebbe lo Special One almeno alla quarta stagione consecutiva sulla panchina della Roma. In attesa di segnali concreti, spunta un contatto a sorpresa per l’eredità dell’allenatore lusitano sulla panchina giallorossa.

Resta un nodo da sciogliere il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. L’attuale contratto lega il tecnico portoghese alla panchina giallorossa fino a giugno 2024, con lo Special One che ha ufficialmente aperto le porte alla firma sul prolungamento contrattuale. La palla per il rinnovo passa quindi alla proprietà Friedkin, che non ha lanciato finora segnali concreti in tal senso. L’impressione generale è che la questione si risolva intorno a febbraio, dopo il ciclo di partite delicatissime che la Roma affronterà nelle prossime settimane e chiusa la finestra di calciomercato invernale.

Futuro Mourinho, retroscena Zazzaroni: contatti con Xabi Alonso e risposta lampo

In attesa della mossa della proprietà statunitense, il futuro della panchina della Roma continua ad essere analizzato dagli addetti ai lavori. Tra questi è uscito allo scoperto Ivan Zazzaroni, che dalle colonne del ‘Corriere dello Sport’, ha svelato un retroscena che coinvolge Xabi Alonso, allievo di Mourinho e protagonista sulla panchina del Bayer Leverkusen.

La squadra guidata dall’ex centrocampista, incrociata dalla Roma ed eliminata lo scorso anno in Europa League, guida la Bundesliga davanti al Bayern Monaco. Secondo il retroscena svelato dal direttore del Corriere dello Sport la Roma avrebbe contattato lo spagnolo in caso di divorzio da José Mourinho. Il tecnico però avrebbe già declinato l’offerta, dietro ci sarebbe un futuro proprio nella squadra bavarese, dove ha chiuso la carriera in campo.