Se ne va dal grande ex: a gennaio saluta la Roma

Se ne va dal grande ex, il mercato non è ancora cominciato eppure ci sono già le prime sorprese: il calciatore saluta la Roma

Un momento decisamente delicato per la Roma di Mourinho, che in campionato sembrava essere ormai sui binari giusti per centrare la qualificazione in Champions League. Gli ultimi risultati però condannano la squadra ad occupare momentaneamente l’ottavo posto in classifica, che significherebbe assenza totale dalle coppe il prossimo anno.

I giallorossi sono ancora in tempo per recuperare i punti persi, tuttavia il calendario proibitivo preoccupa e non poco i tifosi. Nelle prossime gare gli uomini di Mourinho dovranno scendere in campo contro Napoli, Juventus e Atalanta, intervallate dall’impegno con la Cremonese in Coppa Italia.

La prima del girone di ritorno invece ci sarà la difficilissima trasferta di Milano contro il Mila, un vero e proprio tour de force dunque per la Roma, che spera nel mercato per dare una scossa alla stagione, anche se non arrivano buone notizie per Tiago Pinto riguardo uno dei suoi pupilli.

Se ne va dal grande ex: bye bye Roma

Il mercato non è ancora cominciato, eppure Tiago Pinto non ha mai smesso di continuare a cercare le migliori “offerte” per migliorare la rosa già a gennaio. Le risorse economiche sono limitate, tuttavia il portoghese ha già dimostrato di sapersi adattare, e di saper portare nomi altisonanti nella capitale anche attraverso i parametri zero, formula con cui è arrivato ad esempio Paulo Dybala.

Uno dei nomi sul suo taccuino è ancora quello di Çağlar Söyüncü, difensore centrale classe 1996 in forza all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da OkFichajes.com su l’ex Leicester sarebbe forte l’interesse del Fenerbache, dove gioca anche il grande ex giallorosso Edin Dzeko.

Tiago Pinto segue il difensore da diverso tempo, ma non ha mai provato a tentare l’affondo decisivo anche a causa dei pochi fondi a disposizione. Söyüncü sta giocando pochissimo con l’Atletico, appena quattro presenze quest’anno, e la squadra turca avrebbe già avviato i contatti per il trasferimento, anticipando di fatto una mossa del gm portoghese.