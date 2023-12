Sentenza choc, UFFICIALE: addio immediato e mercato bloccato

Giornata pazzesca e storica, non solo l’addio all’allenatore: arriva la decisione sul blocco del calciomercato. Ecco cosa sta succedendo.

Come sovente evidenziato, la corrente parentesi stagionale sta assumendo un valore e un’importanza tutt’altro che trascurabili, alla luce delle grandi ingerenze che le prossime sfide che attendono la Roma potrebbero avere sulle ambizioni e sulle consapevolezze di una squadra che proverà anche quest’anno a fare del proprio meglio per approdare in Champions League, dopo aver rasentato grandi sogni europei la scorsa stagione.

Anche questa volte, come mai nascosto da Mourinho, i giallorossi proveranno ad onorare nel migliore dei modi la competizione contientale, con la consapevolezza però anche nelle possibilità di dover provare a centrare il quarto posto e, dunque, garantirsi un approdo in Champions League tramite il campionato. Non sarà certamente compito semplice, soprattutto se si tiene conto della grande competitività in queste regioni di classifica e delle difficoltà che la squadra ha già evidenziato a più riprese da un punto di vista numerico.

Mercato bloccato dopo l’esonero, giornata storica a Colonia

La palla, dunque, passa a questo punto anche a Tiago Pinto, proprio mentre agli uomini di Mourinho e allo stesso allenatore si chiede di provare a fare di meglio e ad archiviare le difficoltà e le possibili scorie del post-Bologna. Come per tante altre squadre, dunque, la parentesi di calciomercato invernale potrebbe essere a dir poco centrale, con gli addetti ai lavori che, in quel di Trigoria, stanno da tempo cercando una soluzione ideale per le retrovie.

Intanto, l’importanza dell’ingerenza delle vicende di mercato invernali è rappresentata anche dalla grande eco mediatica avuta dagli ultimi aggiornamenti in Bundesliga, dove il Colonia sta vivendo una giornata e un periodo a dir poco particolare. Dopo l’esonero odierno di Baumgart, infatti, al club tedesco è stato impedito di fare mercato per due finestre consecutive di campagna acquisti. Questo, in seguito ad una violazione del contratto di un giocatore ingaggiato lo scorso gennaio.