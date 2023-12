Superlega, il comunicato UFFICIALE della Roma

Superlega, molti club in queste ore stanno prendendo posizione dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Ecco la posizione ufficiale della Roma

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Roma ha preso posizione sulla Superlega e soprattutto dopo la sentenza di questa mattina che è ovviamente il caso del giorno. Una presa di posizione netta da parte dei Friedkin, ed era ampiamente preventivabile, che non lascia spazio, minimo, a quelle che possono essere le interpretazioni.

In queste ore turbolente sono diversi i club che hanno deciso di dire la propria. Bayern Monaco e Atletico Madrid ad esempio hanno già detto che sono contro il progetto. A differenza però di De Laurentiis del Napoli che, secondo quanto riportato dall’Ansa, avrebbe preso bene questa decisione. Ma andiamo a vedere quello che si legge sul sito dei giallorossi.

Superlega, il comunicato della Roma

“In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europa sul caso della Superlega, la Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il club non appoggia in nessun modo il progetto della Superlega, che rappresenta un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. La Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’Eca, in stretta collaborazione con Fifa e Uefa.

Insomma, Friedkin decisi ad andare avanti com’è successo fino a ieri. Con Fifa e Uefa a gestire le operazioni. Un terremoto incredibile quello che ha sconvolto il calcio questa mattina, una situazione che non sembrava annunciata per niente e che adesso è reale. Saranno giorni davvero turbolenti.