Accordo raggiunto, ufficialità in settimana: bye bye Roma

L’accordo totale sarebbe stat0 raggiunto. L’affare è stato intavolato a titolo definitivo: sbarcherà in città la prossima settimana. Roma tagliata fuori.

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato piuttosto movimentata in casa Roma. Archiviata una prima metà di stagione ricca di indicazione, il General manager Tiago Pinto sta scandagliando diverse piste alla ricerca della soluzione più interessanti.

Sebbene il focus dell’area mercato giallorossa sia rivolta per forza di cose in difesa, occhio alle possibili manovre per puntellare anche gli altri reparti. I fari della Roma, ad esempio, sono accesi anche in mediana, reparto che più di tutti ha sofferto nelle ultime uscite ufficiali. Gli innesti di Aouar e Renato Sanches, fin qui, hanno deluso le attese. Inoltre, sono ritornate a prendere quota le voci relative ad un possibile addio di Pellegrini. Il tutto si coniuga con le difficoltà in fase di impostazione che da tempo sta gravando come una spada di Damocle sulla pericolosità offensiva della Roma. Un acquisto in cabina di regia, stando così le cose, non è affatto da escludere. Sorprende fino ad un certo punto, in quest’ottica, che nelle ultime sessioni di calciomercato un profilo monitorato dalla Roma sia stato quello di Johnny Cardoso.

Calciomercato Roma, Johnny Cardoso-Real Betis: affare fatto, mancano solo le firme

Salvo clamorosi colpi di scena, però, l’attuale centrocampista dell’International approderà in Europa, ma non alla Roma. Stando a quanto riferito da Marca, sarebbe stata definita la trattativa che dovrebbe portare Johnny Cardoso al Real Betis.

Il club iberico, dopo aver sondato a lungo la situazione, ha accelerato le operazioni definendo l’affare a titolo definitivo. Inizialmente in programma per l’inizio del prossimo anno, l’acquisto di Cardoso da parte del Real Betis potrebbe essere ufficializzata già la prossima settimana. Qualora non subentrassero intoppi, Cardoso potrebbe mettersi a disposizione di Pellegrini già il 28 dicembre, data di ripresa degli allenamenti. In questo modo il classe ‘2001 potrebbe essere già arruolabile in vista delle prime uscite del nuovo anno dei Los Verdoneros.