Addio Mourinho, blitz capitale di Mendes

Il futuro dell’attuale allenatore del West Ham sarebbe in bilico e alcuni candidati, tra cui Mourinho e Lopetegui, potrebbero insidiarsi sulla panchina londinese

La panchina del West Ham diviene giorno dopo giorno sempre più bollente e, il suo attuale allenatore, David Moyes, parrebbe essere pronto a fare le valigie, per lasciare il proprio posto ad un nuovo tecnico.

Tra i tanti nomi che orbitano intorno alla società londinese, c’è anche quello di José Mourinho, oltre alle numerose indiscrezioni che vedrebbero molto probabile l’ingaggio di Julen Lopetegui.

I rapporti con la società e lo zampino di Mendes

Gli Hammers, secondo quanto riportato da Football Insider, non avrebbero ancora richiamato Moyes per il rinnovo, il che, ovviamente, non fa presagire un futuro particolarmente solido. L’attuale accordo tra l’allenatore scozzese e il club londinese, vede la sua scadenza fissata al termine di questa stagione e, le numerose voci di corridoio, spingono per la rottura del matrimonio professionale. Per quanto concerne l’attuale situazione di Julen Lopetegui, quest’ultimo avrebbe dichiarato di vivere ancora in Inghilterra, precisamente a Wolverhampton, dove ha concluso alcuni mesi fa la sua avventura con l’omonimo club. L’ex allenatore di Siviglia e Real Madrid, starebbe attendendo con una certa serenità l’offerta adatta, che, per ora, non sarebbe stata recapitata alla sua porta. Il Nottingham Forest avrebbe tentato di corteggiare l’allenatore spagnolo che, tuttavia, si sarebbe categoricamente rifiutato, a causa dell’assenza di un reale controllo sul mercato in entrata e uscita.

Al Nottingham Forest, al posto di Lopetegui, è stato assunto Nuno Espirito Santo. Quest’ultimo, proprio come Lopetegui, è un cliente di Jorge Mendes, il celebre agente portoghese che, curiosamente, si occupa anche di curare gli interessi di un certo José Mourinho. Attualmente, il West Ham occupa l’ottava posizione in classifica e si sta giocando il proprio percorso europeo nelle fasi ad eliminazione diretta in Europa League. Resta soltanto da capire se il percorso dell’attuale allenatore proseguirà, anche se pare che si siano raffreddati irrimediabilmente i rapporti con la società, a causa di alcune scelte di mercato estive. Per quanto concerne l’ipotesi Special One, questo ha recentemente ribadito di voler proseguire la propria avventura capitolina, ma vi sono svariati fattori in ballo, come, ad esempio, l’esito del percorso europeo, attualmente appeso alla doppia sfida con il Feyenoord, programmata per metà febbraio.