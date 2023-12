Addio Mourinho più vicino: è successo di nuovo

L’addio di Mourinho potrebbe essere sempre più vicino dopo gli ultimi risvolti a sorpresa: sta succedendo di nuovo

Tanti dubbi intorno alla Roma dopo gli ultimi risultati maturati in campionato. I giallorossi si trovano al momento all’ottava posizione della classifica di Serie A, anche se indietro di sole tre lunghezze rispetto al Bologna, che però vanta lo scontro diretto a favore contro i giallorossi grazie alla vittoria per 2-0 maturata nell’ultimo turno.

Secondo l’opinione generale uno dei principali colpevoli della mancanza di risultati è il tecnico José Mourinho, che a detta di molti in questo triennio non è riuscito a dare un’impronta di gioco alla sua squadra, che risulta spesso sterile e prevedibile durante la fase offensiva.

Il contratto dello Special One scade a giungo, e almeno finora non è stata intavolata nessuna trattativa ufficiale per un rinnovo, nonostante i tifosi si siano già schierati in difesa del portoghese. Le ultime notizie però non lasciano tranquilli i tifosi giallorossi, l’addio pare essere davvero sempre più vicino.

Mourinho, altro che rinnovo: l’addio prende quota

L’avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma rischia di essere alla fine. La società non pare ancora essere convinta ad intavolare una trattativa per il rinnovo, visti i recenti risultati sportivi che rischiano di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

Il contratto con la Roma scade a giugno, e l’incertezza generale sembra far pendere la bilancia verso un addio, o almeno questo è quello che pensano i quotisti. Un addio dello Special One viene pagato 5 volte la posta, crollata drasticamente nelle ultime settimane dopo la sconfitta che ha portato la squadra all’ottavo posto.

L’ultima volta che si era registrata una quota così bassa era settembre, dopo che i giallorossi erano usciti sconfitti per 4-1 dal Genoa a Marassi. Quello fu uno dei momenti più drammatici della stagione romanista, ma visto il calendario la situazione potrebbe davvero precipitare, e l’ipotesi di un esonero potrebbe diventare sempre più concreta, soprattutto nel caso in cui il portoghese non riuscisse a dare una scossa alla squadra.