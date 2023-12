Annuncio ufficiale prima di Roma-Napoli: è stato venduto

Annuncio ufficiale prima di Roma-Napoli, il presidente esce allo scoperto e spiega la cessione. Poi una parola anche sui Friedkin. Ecco quello che ha detto

Il giorno dopo la Superlega che riprende forma, un giorno prima di Roma-Napoli. Lunga intervista a De Laurentiis questa mattina sul Corriere dello Sport, che tocca anche la Roma e tocca i Friedkin, appunto per il primo tema di questo articolo, la sentenza della Corte Europea che non chiude in nessun modo ad un nuovo tipo di calcio, mandando in soffitta, praticamente, quello che fino al momento abbiamo visto.

La Roma ieri, poche ore dopo la sentenza, si è tirata fuori dalla questione, e a specifica domanda sui giallorossi il presidente del Napoli ha risposto in questo modo: “Vorrei avere il piacere di vedere in Lega Dan Friedkin e suo figlio qualche volta. Li ho incontrati a Los Angeles per parlare di cinema ma qui non vengono. E nessuno si ribella all’idea di una Supercoppa che neanche gli arabi vorrebbero”.

Annuncio ufficiale prima di Roma-Napoli, le parole di De Laurentiis

Non solo questo, ma anche un annuncio ufficiale prima di una partita importante come quella di domani sera. E che riguarda la questione Elmas: “Già venduto. Uno che vuole giocare sempre, che non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”.

Infine anche una battuta sull’errore di chiamare Garcia e perché ci è arrivato. De Laurentiis svela che si era accorto che non era la scelta giusta il giorno della presentazione, perché uno “che arriva e dice io non conosco Napoli, non ho mai visto una partita” non poteva avere futuro. Ma l’aveva scelto, anche, perché in Italia “aveva fatto due secondi posti con spogliatoio turbolenti, pieni di giocatori di grande livello”.