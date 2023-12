Assenza last minute: UFFICIALE, salta Roma-Napoli

La lista ufficiale dei convocati diramata proprio in questi minuti ha fugato ogni dubbio: non ci sarà per la super sfida Roma-Napoli.

Archiviato lo scivolone rimediato al Dall’Ara contro il Bologna, la Roma di José Mourinho vuole risollevare immediatamente la china. Sotto questo punto di vista, il confronto contro il Napoli vale molto più dei tre punti in palio. Si tratta infatti di un vero e proprio spareggio dal sapore di Champions per le due compagini, entrambe a caccia di riscatto.

La variabile infortuni, però, non è da trascurare né da una parte né dall’altra. L’ultima novità si è materializzata in casa Napoli. In una nota diramata sul proprio sito, infatti, il club partenopeo ha fornito la lista dei calciatori convocati da Walter Mazzarri per il match dell’Olimpico in programma sabato sera alle 20.45. Oltre alle prevedibili assenze di Nikita Contini, out per una sindrome influenzale, di Olivera ed Elmas, si è aggiunta anche un’altra defezione per gli Azzurri.

Roma-Napoli, i convocati di Mazzarri: assente Lindstrom

Costretto a fermarsi per una lombalgia, Jesper Lindstrom ha alzato bandiera bianca. Il danese non figura infatti nella lista dei calciatori che partiranno alla volta dell’Olimpico. Prosegue dunque il periodo no dell’ex Eintracht Francoforte, che tra assenze ed infortuni è riuscito a ritagliarsi poco spazio in una prima metà di stagione per lui assolutamente negativa.

A fornire ragguagli sull’assenza di Lindstrom nella lista dei convocati è stato il Napoli nell’ultima nota ufficiale. Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Walter Mazzarri:

PORTIERI Idasiak, Gollini, Meret.

DIFENSORI Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui.

CENTROCAMPISTI Cajuste, Anguissa, Demme, Gaetano, Zielinski, Lobotka.

ATTACCANTI Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.