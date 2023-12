Calciomercato Roma, ha detto sì: via libera immediato

Mourinho non ha intenzione di tornare dalle feste in debito di difensori centrali e, per accontentarlo, la società dovrà portare nuove forze fresche nella città eterna

L’emergenza difensiva della Roma, nonostante le voci su Leonardo Bonucci, prosegue e, in vista di gennaio, Pinto e colleghi hanno intenzione di portare almeno un altro difensore a Trigoria.

Per accontentare Mourinho e permettere ai giallorossi di affrontare coppe e campionato senza l’acqua alla gola, ecco un possibile innesto davvero invitante.

Il profilo adatto a Mou

Le fonti di Football Insider non lasciano spazio all’interpretazione: Malang Sarr è pronto ad abbandonare il Chelsea nella prossima finestra di mercato invernale, il che, inevitabilmente, apre al difensore dei blues, svariate opportunità. Tra i club più chiacchierati per il futuro del talentoso classe ’99, c’è proprio la Roma di José Mourinho che, come specificato poco fa, necessita urgentemente di forze fresche nelle retrovie. Le rumorose voci di corridoio che vedrebbero Leonardo Bonucci vicino al club capitolino, anche se si dovessero concretizzare, non tamponerebbero del tutto l’emergenza difensiva dei giallorossi, a cui occorrono ben due difensori centrali da far sbarcare a Trigoria entro gennaio.

La partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa, il rientro sulle uova di Kumbulla, il misterioso e perpetuo stop di Chris Smalling e la pubalgia di Mancini, lasciano intendere che non sarà il difensore ex Juventus a risolvere del tutto la crisi dello Special One. Più volte, nel corso di questa prima parte di stagione, Mou si è ritrovato costretto ad arretrare Brian Cristante nella difesa a tre, indebolendo inevitabilmente il centro del campo e manifestando la necessità di più garanzie in panchina. In tal senso, soltanto Diego Llorente ha fornito allo Special one la costanza e l’affidabilità necessaria ad affrontare campionato e coppe, il che, come facilmente intuibile, non basta ad una squadra che ambisce, per lo meno, a proseguire il proprio percorso europeo e a piazzarsi nelle prime cinque della massima lega italiana.

All’interno di questo disastrato contesto, il profilo di Malang Sarr appare piuttosto succulento, anche e soprattutto considerando che le cifre in ballo potrebbero fare al caso della Roma, sempre meno disposta a svuotare le casse di Trigoria. Il recente passato del difensore francese non è affatto luccicante, poiché, la sua avventura al Chelsea, sta proseguendo tra una panchina e l’altra. Nella stagione in corso, il giovane difensore dalle leve lunghe, non ha trovato alcuno spazio tra i blues, accumulando zero minuti in tutte le competizioni. Ovviamente, per la Roma, l’opzione più probabile è quella di un prestito con diritto di riscatto, così da tastare da gennaio a fine stagione, le potenzialità del francese.