Calciomercato Roma, offerta da 5 milioni: ha già detto sì

Calciomercato Roma, presentata un’offerta per il calciatori di 5 milioni di euro per la quale sarebbe addirittura già arrivato il sì

Il percorso in campionato della Roma di Mourinho rischia di essere compromesso a causa degli ultimi risultati ottenuti dalla squadra. I giallorossi prima della sfida contro la Fiorentina avevano la possibilità di mettere nel mirino il Milan, rimanendo indietro ai rossoneri di appena tre punti.

Purtroppo però Lukaku e compagni non sono riusciti ad andare oltre il pareggio, anche a causa delle espulsioni del belga e di Zalewski, alla quale è seguito poco dopo il gol del definitivo 1-1. Se da un lato c’era stata una risposta dal punto di vista del carattere e della tenacia contro la formazione di Italiano, dall’altro la sconfitta contro il Bologna lascia molti dubbi sulla tenuta mentale di alcuni calciatori presenti in rosa.

Il mercato potrà risollevare le sorti della Roma in campionato, che ha l’obbligo di rimanere in scia del quarto posto valido per la qualificazione in Champions League, tuttavia ci sarà molto probabilmente prima la necessità di vendere.

Calciomercato Roma, 5 milioni ed il sì del calciatore: si tratta

Ancora una volta Tiago Pinto si trova davanti il difficile obbiettivo di provare a migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Il portoghese ha fatto il massimo nelle ultime sessioni, ingaggiando nomi importanti come Dybala e Lukaku nonostante la delicata situazione economica in cui riversa il club.

Tante le operazioni in uscita, non tutte però a titolo definitivo, come ad esempio quella di Matias Vina, che ha provato a cercare spazio al Sassuolo, che vanta un diritto di riscatto di 10 milioni di euro. Secondo quanto riporta Calciomercato.it il suo potrebbe essere uno dei nomi in uscita a titolo definitivo già nella finestra di riparazione.

Sull’uruguaiano ci sarebbe l’interesse del Flamengo, mentre il Sassuolo potrebbe addirittura essere intenzionato ad interrompere il prestito. Il calciatore avrebbe già confermato di gradire la destinazione, resta però la distanza tra domanda e offerta. I brasiliani avrebbero presentato una prima proposta di circa 5 milioni di euro, troppo poco però rispetto alle richieste giallorosse, che per lasciarlo partire vorrebbero chiede almeno 8-10 milioni di euro.