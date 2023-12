Calciomercato Roma, scambio con l’Inter a gennaio

Le necessità di Roma e Inter potrebbero risolversi in un colpo con uno scambio tra le due società già a gennaio

Uno scambio Roma Inter bolle in pentola per questa sessione di mercato invernale. Pinto starebbe già trattando con i dirigenti nerazzurri per cercare di completare uno scambio secco, senza indennizzi o cifre di mezzo, che possa risultare utile sia per Mourinho sia per Inzaghi.

Da una parte l’Inter che si gioca il suo storico possibile ventesimo Scudetto, quello della seconda stella nonché il primo dell’era Inzaghi. Dall’altra la Roma di Mourinho che vuole entrare tra le prime quattro per l’accesso in Champions League. Entrambe le squadre se la dovranno vedere con varie insidie da qui a giugno e una di queste è senza dubbio la situazione degli infortunati.

I giallorossi hanno ancora la Coppa Italia ancora in ballo, con un possibile derby ai quarti nel caso di vittoria con la Cremonese, l’Europa League con l’ennesima sfida agli olandesi del Feyenoord e ultimo ma non per importanza il campionato, dove il quarto posto è a dir poco fondamentale. Il reparto dove i giallorossi peccano maggiormente è il centrocampo per via dei tanti infortuni. Aouar, arrivato con la speranza di aggiungere qualità e quantità, non sta dando la sicurezza fisica che ci si aspettava, così come per Renato Sanches che sembra non essere mai entrato realmente in forma.

Roma, fuori un esterno dentro un centrocampista

La soluzione ai problemi di Roma e Inter potrebbe arriva proprio con un affare tra le due società, utile per entrambe sia in ottica di varietà in rosa sia per il fattore economico. Si tratterebbe infatti di uno scambio secco tra Karsdorp e Sensi. Il terzino olandese approderebbe all’Inter dando ad Inzaghi un sostituto all’altezza di Dumfries e capace di sopperire all’assenza di Cuadrado. Alla corte di Mourinho invece arriverebbero un centrocampo molto tecnico capace con i suoi strappi di offrire una soluzione in più al gioco del portoghese.

Lo stesso tecnico lusitano non sembrerebbe convinto di questa operazione, non tanto per le doti di Sensi che tanto bene aveva fatto in quel di Sassuolo, ma per un discorso prettamente legato alla condizione fisica. Sensi è stato spesso fermo in questi anni in neroazzurro e considerando la situazione della Roma con un centrocampo pieno di infortuni sarebbe controproducente per i giallorossi portare a Trigoria l’ennesimo giocatore dall’infortunio facile.