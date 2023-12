Calciomercato Roma, scambio rossonero a gennaio

A caccia di rinforzi e impegnata a cercare di piazzare esuberi, la Roma sta intensificando i contatti con i rossoneri per gennaio

Arrivati ormai in prossimità del giro di boa del 2023, è giunto il momento di fare un bilancio del percorso giallorosso. A parte le grandi soddisfazioni a livello internazionale, gli ultimi due campionati della Roma hanno evidenziato in maniera brutale le lacune di una rosa allestita male, soprattutto in alcuni settori del campo.

In vista dell’ormai imminente sessione invernale di calciomercato, Tiago Pinto proverà a turare qualche falla, limitato ancora una volta dai rigidi paletti imposti dall’UEFA. La priorità resta il reperimento di uno o addirittura due difensori centrali, ma il dirigente, in scadenza a giugno, è pronto a non farsi cogliere impreparato di fronte ad altre occasioni, sopratutto se dovesse riuscire a piazzare qualche esubero.

Calciomercato Roma, prove di scambio Vina-Ayrton Lucas

In tal senso, la trattativa con il Flamengo per la cessione di Matias Vina potrebbe dare una grossa mano. Giallorossi e giocatori hanno già dato la disponibilità al trasferimento, ma ad oggi c’è una distanza importante tra domanda (8-10 milioni) e offerta (4-5 milioni). Alcuni intermediari, non ancora direttamente coinvolti nei negoziati, hanno provato anche a ipotizzare uno scambio con Ayrton Lucas.

Il mancino 26enne era finito nei radar romanisti la scorsa stagione, ma ad oggi il club carioca non può permettersi di perderlo. Settimane fa, infatti, Filipe Luis ha annunciato il ritiro dal calcio e l’interessamento per Vina è nato proprio dalla necessità di trovare in fretta un altro esterno sinistro, visto che il ruolo è attualmente coperto dal solo Ayrton. Ecco perché sia la dirigenza, sia Tite hanno sin qui bloccato sul nascere la possibilità di uno scambio.

Sotto contratto con la squadra carioca fino al 31 dicembre del 2027, Ayrton Lucas è reduce da una stagione molto importante. In 65 presenze complessive tra tutte le competizioni, il mancino di Caranuba dos Dantas ha collezionato ben 7 gol e 7 assist. Proprio questa capacità di essere decisivo in fase offensiva aveva attirato le attenzioni degli scout giallorossi andati in Brasile nella primavera del 2023.