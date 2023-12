Dal Milan alla Roma: c’è già stato un incontro

Dal Milan alla Roma, non solo il ruolo di Mourinho alla fine dell’anno ma anche quello di Pinto che ha un contratto in scadenza. C’è stato un incontro

Ieri vi abbiamo parlato del possibile addio di Tiago Pinto con un uomo, Modesto del Monza, pronto semmai a prendere il posto del portoghese. Sarebbe l’ex collega di Lina Souloukou a all’Olimpyacos il possibile erede di Pinto. Che però, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina potrebbe rimanere alla Roma, magari occupandosi della parte amministrativa, visto che per quanto concerne l’aria sportiva c’è odore di ritorno.

Sì, perché se ancora con Modesto – si legge – ad oggi non ci sono stati contatti, ce ne potrebbero essere nelle prossime settimane per Ricky Massara, ex Milan, che ha già lavorato alla Roma prima come vice Sabatini e poi come direttore sportivo ad interim che potrebbe affiancare nel suo lavoro Tiago Pinto che, come detto, potrebbe anche rimanere (lui pensa di meritarselo il rinnovo) e magari gestendo le cose amministrative. Vedremo.

Dal Milan alla Roma, si parla di nuovo di Massara

Massara e Pinto recentemente si sono recentemente incontrati e sanno che forse potrebbero lavorare insieme, con Souloukou che rimarrebbe ovviamente al vertice della piramide. Lei, come vi abbiamo già raccontato, avrà sicuramente un ruolo decisivo nella scelta, semmai, del nuovo general manager, e il fatti di conoscere Modesto è un punto di vantaggio, anche se minimo, nei confronti dell’attuale dirigente del Monza.

Intrecci di mercato quindi che non riguardano solamente i giocatori ma anche i dirigenti della Roma. Con Mourinho e Pinto, i Friedkin, hanno voluto fare un progetto triennale che comunque, con la vittoria della Conference e con la finale di Europa League qualche frutto lo ha dato. Adesso c’è da capire se tutto questo basta per un prolungamento, oppure se sarà rivoluzione.